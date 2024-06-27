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彰化不好玩？可去彰濱水上體驗 鹿港拿藍色蜥蜴燈球

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，成了彰化新興熱門景點，彰化市中山國小今年的畢業生，在畢業前夕，還集體到伸港鄉慶安水道，乘著SUP領取畢業證書。圖／中山國小提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，成了彰化新興熱門景點，彰化市中山國小今年的畢業生，在畢業前夕，還集體到伸港鄉慶安水道，乘著SUP領取畢業證書。圖／中山國小提供

炎炎夏日何處消暑？彰化縣伸港「白色海豚屋」旁的慶安水樂園，從6月29日至7月28日的每周六、日上午9時到下午6時，有一系列的水上體驗活動，雖然線上報名秒殺，但活動當天也限量開放現場報名，還可溜長達30公尺滑水道。彰化縣長王惠美邀請全國民眾，暑假來彰化FUN一夏。

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，彰化縣自然生態教育中心有「白色海豚屋」之稱，縣府暑期在緊鄰的慶安水道及嬉濱海豚公園，舉辦一系列的體驗活動，凡參加水上體驗活動繳交100元，即贈送限量涼感運動毛巾。

至於SUP、獨木舟及龍舟板SUP，只要6歲以上即可參加與家長共乘，SUP 10歲(含)以上及水上自行車在身高140公分以上可以獨自體驗。城觀處表示，雖然線上報名已經秒殺，但活動當天也開放限量現場報名。

除此之外，6歲以下的兒童，縣府城觀處也安排長達30公尺滑水道體驗、球池氣墊、闖關活動及美食市集，今年更加入水上美拍漂浮及身障水上體驗，還有寵物SUP。

另外，2024小鎮光影藝術節展期至8月4日，7月7日推出實境解謎遊戲，活動當天將發送1500個角落小夥伴藍色蜥蜴燈球，500個保留給報名參加實境解謎的民眾，1000個給加入愛玩彰化LINE及臉書按讚的民眾現場領取，實境解謎活動報名，可上愛玩彰化LINE官方帳號查詢。相關資訊可上彰化旅遊資訊網：https://tourism.chcg.gov.tw/

彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，成了彰化新興熱門景點，圖為縣長王惠美騎水上腳踏車。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，成了彰化新興熱門景點，圖為縣長王惠美騎水上腳踏車。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，成了彰化新興熱門景點。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，成了彰化新興熱門景點。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，成了彰化新興熱門景點。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，成了彰化新興熱門景點。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，成了彰化新興熱門景點，彰化市中山國小今年的畢業生，在畢業前夕，還集體到伸港鄉慶安水道，乘著SUP領取畢業證書。圖／中山國小提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，成了彰化新興熱門景點，彰化市中山國小今年的畢業生，在畢業前夕，還集體到伸港鄉慶安水道，乘著SUP領取畢業證書。圖／中山國小提供

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