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影／南投仁愛鄉昨午後下冰雹 農業處長：農損達150公頃
南投縣仁愛鄉華岡地區昨天一場午後強降雨夾雜冰雹，造成慘重的災害，菠菜、蒜苗、高麗菜嚴重受損，南投農業處長蘇瑞祥上午勘災後表示，受損總面積約100公頃，損害約7至8成，加上茶葉受損面積也有50公頃，粗估損失今額高達1億2500萬元。
日月潭氣象站指出，旺盛的午後熱對流，通常會在下降的過程中溶解，但由於仁愛山區海拔較高，部分農場海拔高度超過2000公尺以上，因此大部分的冰相降水，會在尚未完全溶解時，就掉到地面上，形成天降冰雹的災害。
農業處長蘇瑞祥上午來到華岡地區，他說，看到昨天都冰雹帶來的災害，初步了解受害面積蔬菜約100公頃，農作物有7、8成已嚴重受損，此外還近50公頃的茶葉，所以整個農損面積應該已到達150公頃，農業處會盡快配合地方完成會勘，然後會同農業部及鄉公所完成四合一的勘查，盡快依天然災害辦法。來向中央申請補助。
氣象署提醒民眾，近期由於白天高溫炎熱，午後熱對流都發展得非常旺盛，通常伴隨著瞬間大雨雷擊及強陣風，在南投較高海拔的山區，非常容易伴隨著冰雹出現，建議在山區活動的鄉親，應特別留意冰雹帶來的災害，冰雹發生時，請務必盡速找掩蔽物躲避，以免遭到擊傷。
日月潭氣象站主任張永政說，近期南投各地中午高溫均可達36度以上，強烈呼籲民眾白天盡量在陰涼處活動，注意防曬和補充水分，山區活動需留意午後伴隨的瞬間大雨、雷擊、強陣風、冰雹等，並慎防坍方落石，雨中行動交通請特別注意路況安全。
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