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彰化4大超商及6個產業園區 7月1日起試辦垃圾隨袋徵收

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局自7月1日起，將參考六都做法，針對4大超商477家商店及6個產業園區350家事單位，試辦垃圾隨袋徵收。圖／環保局提供
彰化縣環保局自7月1日起，將參考六都做法，針對4大超商477家商店及6個產業園區350家事單位，試辦垃圾隨袋徵收。圖／環保局提供

彰化環保局自7月1日起，將參考六都做法，針對4大超商477家商店及6個產業園區350家事單位，試辦垃圾隨袋徵收，環保局強調，這雖是試辦性質，如發現未依規定分類或夾雜事廢棄物，拒配合將退運或開罰，希望達成垃圾減量及資源回收的效果。

彰化縣環保局表示，為辦理垃圾隨袋徵收作業，環保局已製作33公升、75公升及120公升3種容量的專用垃圾袋，供4大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商）477家商店，及北斗、田中、福興、社頭、埤頭、芳苑6個產業園區350家事業單位，依各自需求訂購，

這垃圾隨袋徵收試辦措施，是由各鄉鎮市清潔隊協助沿線或定點清運4大超商及6個產業園區事業單位員工生活垃圾，其中一般垃圾需使用專用垃圾袋包紮妥當後，交付垃圾車處理；資源垃圾及生熟廚餘無需使用專用垃圾袋，交付資收車及廚餘回收桶處理。

環保局表示，4大超商及6個產業園區事業單位垃圾隨袋徵收雖是試辦性質，但環保局仍不定期派員稽查，若發現業者未依規定落實垃圾分類或夾雜事業廢棄物，將予以退運或依廢棄物清理法處以1200元至6000元罰鍰，希望業者能配合。

從7月1日起，彰化縣強化垃圾減量及資源回收的力道，除試辦此一垃圾隨袋徵收措施外，還將擴大現有回收範圍，全國首創將家戶產生家居紡織品（如棉被、枕頭、床單等）納入試辦回收項目，協助處理舊衣服類、家居紡織類等家戶垃圾，使資源能進入循環體系轉廢為材、為能。

同時，為落實垃圾分類，目前垃圾中含最多回收物品，包括薄片塑膠、舊衣、紙容器等物品，常被民眾忽視，環保局也將從7月1日起，列為重點檢查目標。在對焚化廠端垃圾車的抽檢中，若發現一袋垃圾中含有超過12件可回收物或30%以上的生熟廚餘，將對整車垃圾進行退運處理，並對垃圾量較高的鄉鎮市提高檢查頻率。

彰化縣環保局自7月1日起，將參考六都做法，針對四大超商477家商店及6個產業園區350家事單位，試辦垃圾隨袋徵收。圖／環保局提供
彰化縣環保局自7月1日起，將參考六都做法，針對四大超商477家商店及6個產業園區350家事單位，試辦垃圾隨袋徵收。圖／環保局提供
彰化縣環保局自7月1日起，將參考六都做法，針對4大超商477家商店及6個產業園區350家事單位，試辦垃圾隨袋徵收。圖／環保局提供
彰化縣環保局自7月1日起，將參考六都做法，針對4大超商477家商店及6個產業園區350家事單位，試辦垃圾隨袋徵收。圖／環保局提供

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