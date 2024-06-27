聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣台中考察 民眾黨主委相陪

聯合報／ 記者黃寅游振昇／台中報導
立法院副院長江啟臣昨天考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣昨天考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣昨赴台中等地考察，民眾黨人員一路相隨，有民眾高呼「未來市長」。但民眾黨市黨部主委江和樹說，大里在地立委何欣純安排多次的會勘都沒有結果。何回應，曾多次向市府提出規畫，並承諾會在中央協助爭取經費，可惜市府迄今都未提出相關規畫。市府表示，權責單位為水利署。

江啟臣昨天安排到台中旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪，考察水環境改善行程，豐原行程民眾黨立委麥玉珍也到場，記者問是否代表台中再次藍白合？江表示，藍綠白都合，大家一起為台中建設努力，會勘行程發文給所有立委和議員，不分黨派。

江和樹全程陪同，還號召民眾參與，現場「未來市長」呼聲不斷，還有人送給江啟臣清草茶、小點心，並爭相跟他合影。在頭汴坑考察時，江和樹說，地方希望頭汴坑溪整治很久，多次會勘卻都沒有結果，感謝江啟臣到場，相信一定會完成；他補充，他還擔任里長時曾多次反映給何欣純，但何向中央爭取並無結果。

何欣純隨後回應，她從議員、到就任立委，歷年來多次會勘，希望台中高灘地在安全的前提下妥善多元利用，向市府提規畫建議，也承諾市府若提報至中央，會全力爭取經費補助，可惜市府迄今還未提出規畫。

不過，水利局說，頭汴坑溪為中央管河川，權責單位為水利署，有關高灘地部分仍請中央進行整體規畫與維護，中央短期內若未有整體規畫，市府相關局處將視民眾建設需求，向第三河川分署申請局部規畫。

何欣純 江啟臣 考察 藍白合 麥玉珍

延伸閱讀

影／江啟臣率隊會勘 改善溪流水域環境打造台中親水城市

江啟臣會勘頭汴坑溪整治 民眾高呼「未來市長」還有人送青草茶

影／台中水利建設考察藍白合？江啟臣：藍綠白都合

海軍陸戰隊駐防東沙島 是否重返太平島海軍低調

相關新聞

江啟臣台中考察 民眾黨主委相陪

立法院副院長江啟臣昨赴台中等地考察，民眾黨人員一路相隨，有民眾高呼「未來市長」。但民眾黨市黨部主委江和樹說，大里在地立委...

彰縣推微型火災不便險 5萬弱勢受惠

弱勢族群遇到火警，生活往往更加艱困，彰化縣政府結合金融機構為全縣5萬名低收及中低收入民眾，自6月15日起，投保辦理微型火...

廣角鏡／南投山區下冰雹 毀近百公頃蔬菜

近期午後熱對流旺盛，南投仁愛山區下起大雨，翠華村華崗部落更降下1元硬幣大小冰雹，持續近半小時，砸壞當地高麗菜、蒜苗及菠菜...

廣角鏡／國姓糯米橋 科技監測護古蹟

84年的南投縣定古蹟國姓糯米橋，是全台保存最完整的糯米橋古蹟，為確保其永續留存，縣府委託國家地震工程研究中心分析成分結構...

影／農產價格正好…南投山區下冰雹砸爛近百公頃蔬菜 損失恐逾億

近期午後熱對流旺盛，南投仁愛山區下起大雨，翠華村華崗部落更降下冰雹，由於持續下了近半小時，砸壞當地高麗菜、蒜苗及菠菜等蔬...

日月潭遊船全面電動化行不行 立委要求航港局重新檢討

日月潭已被南投縣列入空氣品質維護區，除計畫將全部柴油動力觀光遊艇都加設濾煙器，降低觀光船舶排放空氣汙染物外，縣長許淑華強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。