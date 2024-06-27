江啟臣台中考察 民眾黨主委相陪

立法院副院長江啟臣昨赴台中等地考察，民眾黨人員一路相隨，有民眾高呼「未來市長」。但民眾黨市黨部主委江和樹說，大里在地立委何欣純安排多次的會勘都沒有結果。何回應，曾多次向市府提出規畫，並承諾會在中央協助爭取經費，可惜市府迄今都未提出相關規畫。市府表示，權責單位為水利署。

江啟臣昨天安排到台中旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪，考察水環境改善行程，豐原行程民眾黨立委麥玉珍也到場，記者問是否代表台中再次藍白合？江表示，藍綠白都合，大家一起為台中建設努力，會勘行程發文給所有立委和議員，不分黨派。

江和樹全程陪同，還號召民眾參與，現場「未來市長」呼聲不斷，還有人送給江啟臣清草茶、小點心，並爭相跟他合影。在頭汴坑考察時，江和樹說，地方希望頭汴坑溪整治很久，多次會勘卻都沒有結果，感謝江啟臣到場，相信一定會完成；他補充，他還擔任里長時曾多次反映給何欣純，但何向中央爭取並無結果。

何欣純隨後回應，她從議員、到就任立委，歷年來多次會勘，希望台中高灘地在安全的前提下妥善多元利用，向市府提規畫建議，也承諾市府若提報至中央，會全力爭取經費補助，可惜市府迄今還未提出規畫。

不過，水利局說，頭汴坑溪為中央管河川，權責單位為水利署，有關高灘地部分仍請中央進行整體規畫與維護，中央短期內若未有整體規畫，市府相關局處將視民眾建設需求，向第三河川分署申請局部規畫。