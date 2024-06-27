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彰縣推微型火災不便險 5萬弱勢受惠
弱勢族群遇到火警，生活往往更加艱困，彰化縣政府結合金融機構為全縣5萬名低收及中低收入民眾，自6月15日起，投保辦理微型火災不便險，無須負擔任何的保費，可以及時獲得每人定額8000元的火災不便費用保險金，一家若5口，就有4萬元，同一次事故給付一次，保險期間內最高可以給付二次。
社會處長王蘭心表示，彰化縣從2020年起，與國泰人壽保險公司推出「團體微型傷害保險」，為低收及中低收與特定家庭提供死亡及失能保障，每人30萬至50萬元不等，至今已20人受惠；2021年再與南山人壽合作推出「團體微型傷害保險」，為輕度及中度身心障礙者死亡及失能每人30萬元，有3人受惠。縣府今年再與南山產險合作，提供「微型火災不便費用保險」，這3種保險保費全由合作對象吸收，讓經濟弱勢及身障朋友生活多一層保障。
南山人壽慈善基金會董事黃勝勇表示，2021年高雄發生城中城大樓火災，當時受災戶大多為弱勢經濟族群，他們的財物都在大火中毀掉，導致生活陷入困境，南山人壽慈善基金會第一時間提供緊急救難的費用，開發出這樣一張財產保險微型保單，希望能夠為社會盡一份力量。
南山產物保險公司副總經理楊蕙菁表示，此張保險是全國第一張與財產相關的微型保單，未來弱勢族群若是遇火災事故需要啟動理賠機制時，會主動提供迅速理賠服務。
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