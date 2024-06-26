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影／農產價格正好…南投山區下冰雹砸爛近百公頃蔬菜 損失恐逾億
近期午後熱對流旺盛，南投仁愛山區下起大雨，翠華村華崗部落更降下冰雹，由於持續下了近半小時，砸壞當地高麗菜、蒜苗及菠菜等蔬菜，因受災面積近百公頃，且近期價格正好，粗估農損恐上億元，農民欲哭無淚；農業處長蘇瑞祥，明將會勘了解災況，後續依天災救助辦法辦理，也會向中央爭取從寬認定給予補助。
中央氣象署今針對南投縣山區發布大雨特報，仁愛山區午後果然下起大雨，華崗部落更是狂風暴雨，約下午3時更降下冰雹，如1元硬幣大小的冰雹，不斷從天空落下，密密麻麻的砸在當季蒜苗及將要採收的菠菜、高麗菜等菜園內，且下了約半個小時才停止，導致蔬菜受損嚴重，農民欲哭無淚。
縣議員林庭秝服務處指出，午後冰雹造成華崗部落第4栽種區作物，幾乎都難逃重創，粗估受災總面積約100公頃，受損率約8成，而因近期菠菜、蒜苗等價格正好，每公斤100至200元不等，粗估農損恐破億元，目前已通報公所、縣府。
縣府農業處長蘇瑞祥說，已接獲地方通報，並已排定明天上午前往農損區域，了解實際受災情形後，就會立刻通報農業部，詳細受災面積及農損金額仍待了解統計，而因受損作物剛好在採收前期，價格確實較好，後續除了依照天災救助辦法辦理，也會向中央爭取從寬認定給予補助，全力協助受災農民。
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