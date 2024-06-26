日月潭遊船全面電動化行不行 立委要求航港局重新檢討

日月潭已被南投縣列入空氣品質維護區，除計畫將全部柴油動力觀光遊艇都加設濾煙器，降低觀光船舶排放空氣汙染物外，縣長許淑華強調會加強推動電動巴士、電動船、自行車等綠色交通工具，立委游顥今天質詢時也指出，交通部航港局應重新檢討補助金額調升或增加其他誘因，建議比照推動電動車補助計畫，落實節能減碳符合比例，獲交通部正面回應。

南投縣立委游顥表示，疫情後日月潭國家風景區遊客回升到近500萬人次，然日月潭自2009年起推動柴油船汰換成電動船至今已逾15年，現有目前觀光遊艇共有138艘，其中柴油動力就有114艘，電動遊艇18艘（2艘停航中），汽油遊艇2艘，使用柴油為動力的船就占85%，電動載客比例明顯過低，要求航港局應加速改善，以降低柴油及噪音汙染，發展永續觀光。

南投縣長許淑華也指出，日月潭是指標性的國際級景點，風景區內擁有全台最美的日月潭及全球十大最美環湖自行車道， 全長約29公里，另由於日月潭遊客眾多，更是南投縣推動低碳永續觀光的重要基地，在旅遊環境上要不斷提升，因應2050淨零轉型，日月潭也應成為電動化觀光發展的示範區。

業者指出，船東汰換電動船意願不高，主要是對電動船的動力系統穩定度沒有信心，對改良方式也有疑慮，電動化不失一個好辦法，但卻會造成船東的信心不足，恐增加營運上的負擔，此外除電動船舶汰換轉型外，日月潭水域的公共整修、文武碼頭興建等周遭規畫，都應結合因應電動船設施做興建，藉由推展電動船時，也將周遭港口設施一併升級。

游顥說，日月潭最佳遊覽方式為搭乘環湖遊艇， 如此可一邊欣賞湖畔風光一邊聆聽導覽解說， 交通部航港局應重新檢討補助金額調升或增加其他誘因，如比照推動電動車的補助計畫，以全國性推動落實節能減碳符合比例，真正促進地方上的實質改善，交通部航港局、觀光署應研議出電動船推廣及永續能源船的配套方案。