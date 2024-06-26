被指爭取頭汴坑溪整治無結果 引立委何欣純與中市府駁火

對於被指向中央爭取台中市大里區頭汴坑溪十九甲地區整治無結果，立法委員何欣純說，曾多次向市府相關單位建議提出規畫，並承諾市府若提報計畫、提出需求至中央，都將全力爭取經費補助，但可惜的是，市府到現在還未提出台中高灘地整體利用的規畫。

立法院副院長江啟臣上午前往頭汴坑溪十九甲地區勘查。民眾黨市黨部主委、市議員江和樹不但全程陪同，還號召民眾參與。江和樹說，地方希望頭汴坑溪整治很久，大里也有在地的立委何欣純，她也知道地方的需要，但安排了好幾次的會勘，但都沒有結果，感謝江啟臣來到現場，相信一定會完成。

江和樹說，所謂沒有結果，是指他還擔任里長時，就曾多次反映何欣純，何也參與過會勘，但何向中央爭取後並無結果。

何欣純說，自己從議員、到就任立委，歷年來已多次邀請各黨派議員、里長及民眾，舉辦旱溪、大里溪、頭汴坑溪、草湖溪的會勘，希望台中高灘地在安全的前提下能夠妥善多元利用，促成綠美化、斜坡整地、認養高灘地等利用。也多次向市府相關單位建議提出規畫，並承諾市府若提報計畫、提出需求至中央，都將全力爭取經費補助，中央水利署第三河川分署也會協助支持。比較可惜的是，市府到現在還未提出台中高灘地整體利用的規畫。

在市府還未提出整體高灘地利用規畫前，她歷年多次要求水利署第三河川分署確實做好安全維護及雜木清理，加強巡守與派工，同時要求清理頻率從2年一次，提高到一年4次。如果遇到豪雨、颱風或特殊狀況，更要加派人手協助清理。在每年河川汛期前，更要求第三河川分署整理河道清淤疏濬、及閘門出水口必須保持水路順暢。

不過，水利局說，頭汴坑溪為中央管河川，權責單位為經濟部水利署第三河川分署，有關高灘地部分仍請中央進行整體規畫與維護，中央短期內若未有整體規畫，市府相關局處將視民眾建設需求，向第三河川分署申請局部規畫。

另，配合地方需求，水利局已自籌經費辦理「台中市大里區十九甲頭汴坑溪活動廣場新建工程」，總預算約500萬元，工程內容主要為滑步車步道及活動廣場，面積約2100平方公尺，用地已獲第三河川分署同意使用，預計今年7月底前開工，年底前完工。

另有關運動場部分，運動局指出，針對頭汴坑溪高灘地範圍，已依據教育部體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」，向中央申請「太平聖和多功能運動場新建計畫」經費補助，並配合體育署進行審查中，待核定後將盡速辦理，盼打造多元式運動休閒空間，提供民眾更多戶外運動場所。