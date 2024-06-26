快訊

失業沒錢回老家…台中單親父帶8歲女兒回南投 徒步走4小時被警搭救

每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

影／江啟臣率隊會勘 改善溪流水域環境打造台中親水城市

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天舉辦考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天舉辦考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣今天辦理考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪，希望從水源頭到末端，藉由整體規劃，改善水域周圍環境，打造台中成親水城市。

江啟臣今天邀集經濟部次長何晉滄、水利署長賴建信及副署長王藝峰、水利署第三河川分署長張稚暉等人，和台中市政府水利局、建設局等單位共同現勘。

考察行程陸續從旱溪水源頭的豐原，及中、下游北屯區、東區會勘，也現勘大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪等流域，針對高灘地規劃共商研議，立委麥玉珍全程參加，立委羅廷瑋、黃健豪等人也出席考察，台中市議員邱愛珊、林碧秀、江和樹、林霈涵等人也到場。

江啟臣表示，豐原著名地標中正公園一旁就是「旱溪水源頭」，河道整潔、乾淨、美觀很重要，否則容易孳生蚊蟲；且中正公園是豐原人的在地回憶，許多家庭到公園休憩運動，盼在不影響河道疏洪功能下，加強清理頻率，維護環境清潔。

水利署長賴建信表示，有關旱溪河道雜草問題，將檢討除草效率，朝每月1次來努力，「旱溪水源頭」的部分也將規劃自然砌石工法進行河岸保護，並成立工作坊，在融合地方意見的前提下推動公私協作方案，優化旱溪水源頭景觀環境。

江啟臣表示，旱溪沿途流經台中市內7個行政區，超過113萬台中市民都住在沿線流域的行政區內，如此重要的溪流卻缺乏整體性規畫很可惜。

今天的考察行程從旱溪頭看到旱溪尾段，一路上聽見民眾殷切期待改變的心聲，他希望水利署與中市府，將旱溪南陽橋至金谿橋段整治當參考，分階段規劃改善計畫，在不影響河道疏洪功能下，加強清理頻率，透過自然工法整治高灘地平台，覆蓋植被，重新營造自然生態，讓民眾可以在安全、自然環境下親近水源，並有舒適的戶外活動空間，營造「水漾樂活」的生活環境。

經濟部次長何晉滄指出，水利署會全力滿足地方需求，不管是除草、綠美化，或是景觀規劃都會努力推動。

江啟臣表示，頭汴坑溪十九甲側，鄰近匯入大里溪區域，目前堤岸上已有遊憩設施，堤內高灘地形平整、面積大，鋪設短草草坪綠化，增加環境維護次數，避免蚊蟲、蛇類出沒，增設步道，既能讓民眾休憩散步，也不影響防洪效果。

草湖溪自行車道高灘地旁，目前已有壘球場、籃球場、槌球場等，但鄰近區仍然雜草叢生，民眾活動總遭蚊蟲滋擾；江啟臣說，地方盼水利署能整治清潔，增設水岸步道，至於規劃停車空間，則請市府水利局、交通局等單位儘速規劃，由水利署撥用土地，落實建設，才能因應日趨增長的活動人口數。

水利署第三河川分署長張稚暉表示，根據地方政府的需求河川分署都會全力配合，在不影響安全性與法規限制的前提下，提供居民舒適的使用環境。

立法院副院長江啟臣今天舉辦考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天舉辦考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天舉辦考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天舉辦考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪。記者游振昇／攝影

水利署 江啟臣 考察

延伸閱讀

江啟臣會勘頭汴坑溪整治 民眾高呼「未來市長」還有人送青草茶

影／台中水利建設考察藍白合？江啟臣：藍綠白都合

海軍陸戰隊駐防東沙島 是否重返太平島海軍低調

影／代院長主持院會 江啟臣：早就說好

相關新聞

彰化縣開辦微型火災不便險 計5萬中低收入戶受保障

弱勢族群遇火警時，往往無容身之地，彰化縣政府結合金融機構為全縣5萬名低收及中低收入民眾，投保辦理微型火災不便險，無須負擔...

中橫便道護坡施工 7月1日至25日取消中午12點通行班次

中橫便道在4月3日及6月3日分別因大地震和大雨落石坍方，路基受損，交通中斷，現已搶通，為維護用路人通行安全，公路局谷關工...

影／江啟臣率隊會勘 改善溪流水域環境打造台中親水城市

立法院副院長江啟臣今天辦理考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪，希望從水源頭到末端，藉由整體規劃，改善水域周圍環境，打...

古蹟保存戰！南投糯米橋左側侵蝕 導入科技監控

南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，也是全台保存最完整的糯米橋古蹟，為確保其永續留存，縣府委託分析其成分結構，並進行周邊河道水...

江啟臣會勘頭汴坑溪整治 民眾高呼「未來市長」還有人送青草茶

台中市大里區十九甲居民期盼頭汴坑溪河堤邊可以整治成活動和休憩場域，立法院副院長江啟臣上午前往勘查。民眾黨市黨部主委、市議...

彰化今年3隻石虎遭路殺 推動生態服務給付監測保護

彰化縣去年共發生4件石虎路殺事件，今年到目前也有3件，為加強石虎保護，彰化縣爭取農業部補助，今年陸續辦理生態服務給付，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。