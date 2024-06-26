影／江啟臣率隊會勘 改善溪流水域環境打造台中親水城市

立法院副院長江啟臣今天辦理考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪，希望從水源頭到末端，藉由整體規劃，改善水域周圍環境，打造台中成親水城市。

江啟臣今天邀集經濟部次長何晉滄、水利署長賴建信及副署長王藝峰、水利署第三河川分署長張稚暉等人，和台中市政府水利局、建設局等單位共同現勘。

考察行程陸續從旱溪水源頭的豐原，及中、下游北屯區、東區會勘，也現勘大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪等流域，針對高灘地規劃共商研議，立委麥玉珍全程參加，立委羅廷瑋、黃健豪等人也出席考察，台中市議員邱愛珊、林碧秀、江和樹、林霈涵等人也到場。

江啟臣表示，豐原著名地標中正公園一旁就是「旱溪水源頭」，河道整潔、乾淨、美觀很重要，否則容易孳生蚊蟲；且中正公園是豐原人的在地回憶，許多家庭到公園休憩運動，盼在不影響河道疏洪功能下，加強清理頻率，維護環境清潔。

水利署長賴建信表示，有關旱溪河道雜草問題，將檢討除草效率，朝每月1次來努力，「旱溪水源頭」的部分也將規劃自然砌石工法進行河岸保護，並成立工作坊，在融合地方意見的前提下推動公私協作方案，優化旱溪水源頭景觀環境。

江啟臣表示，旱溪沿途流經台中市內7個行政區，超過113萬台中市民都住在沿線流域的行政區內，如此重要的溪流卻缺乏整體性規畫很可惜。

今天的考察行程從旱溪頭看到旱溪尾段，一路上聽見民眾殷切期待改變的心聲，他希望水利署與中市府，將旱溪南陽橋至金谿橋段整治當參考，分階段規劃改善計畫，在不影響河道疏洪功能下，加強清理頻率，透過自然工法整治高灘地平台，覆蓋植被，重新營造自然生態，讓民眾可以在安全、自然環境下親近水源，並有舒適的戶外活動空間，營造「水漾樂活」的生活環境。

經濟部次長何晉滄指出，水利署會全力滿足地方需求，不管是除草、綠美化，或是景觀規劃都會努力推動。

江啟臣表示，頭汴坑溪十九甲側，鄰近匯入大里溪區域，目前堤岸上已有遊憩設施，堤內高灘地形平整、面積大，鋪設短草草坪綠化，增加環境維護次數，避免蚊蟲、蛇類出沒，增設步道，既能讓民眾休憩散步，也不影響防洪效果。

草湖溪自行車道高灘地旁，目前已有壘球場、籃球場、槌球場等，但鄰近區仍然雜草叢生，民眾活動總遭蚊蟲滋擾；江啟臣說，地方盼水利署能整治清潔，增設水岸步道，至於規劃停車空間，則請市府水利局、交通局等單位儘速規劃，由水利署撥用土地，落實建設，才能因應日趨增長的活動人口數。