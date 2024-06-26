助離岸風電併網 台中電廠增設港風開閉所環差過關

為協助中彰離岸風電併網，台中電廠擬增設港風開閉所環差案，今天於環境部環評大會中審查。環境部建議加強施工期間空污增量抵換的方式，台電承諾辦理；環委最後建議本案補充修正後通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第15次會議，審查「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響差異分析報告（增設港風開閉所）」。

開發單位台電說明，開閉所主要是協助中彰離岸風電併網，開閉所僅作併網使用，不涉及變更電壓，也未涉及發電功能。開發面積約0.5公頃，使用廠區既有用地，建物為地下1層、地面3層，併網容量約1.5GW。

由於台電所提出施工期間空污排放增量，將由該期間台中電廠燃煤機組降載減排量進行抵減，環境部大氣環境司認為，自主降載減排是用於空氣品質不良期間，難以區分是否屬於施工增量抵換；建議使用其他認可的抵換措施，農業剩餘資材採用腐化菌、車輛汰舊換新、洗掃街道。

農業部林業及自然保育署建議，後續環境監測結果分析時，如發現異常狀況，且有影響大肚溪口野生動物保護區（大肚溪口野生動物重要棲息環境）之虞，應主動通報保護區主管機關。

經閉門會議審議，確認施工期間空氣污染排放增量抵換方式刪除「台中電廠燃煤機組降載減排」，台電承諾遵照辦理，本案補充修正後通過。