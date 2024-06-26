快訊

失業沒錢回老家…台中單親父帶8歲女兒回南投 徒步走4小時被警搭救

每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

古蹟保存戰！南投糯米橋左側侵蝕 導入科技監控

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，是地方重要文化資產，但因位居北港溪通洪瓶頸處易受侵害，今年導入科技監測調查。記者賴香珊／攝影
南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，是地方重要文化資產，但因位居北港溪通洪瓶頸處易受侵害，今年導入科技監測調查。記者賴香珊／攝影

南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，也是全台保存最完整的糯米橋古蹟，為確保其永續留存，縣府委託分析其成分結構，並進行周邊河道水理調查，發現橋體位居北港溪通洪瓶頸處，易因洪水受損，橋體左側已出現明顯侵蝕現象，將於今年汛期進一步監測，並透過光達掃描、電腦模擬等技術評估補強，降低古蹟損壞威脅。

糯米橋位在北港溪上，是以糯米、紅糖、石灰等傳統材料黏合的四孔拱型石橋，1940年完工至今已有84年歷史，歷經921地震及多次颱風、豪雨侵襲，橋面曾遭洪水沖毀，但橋墩屹立不搖，經橋面復建，並在地方戮力維護保存，成為縣定三級古蹟，更是國內僅存3座糯米橋中保存最完整的1座，但其存續仍藏隱憂。

文化局指出，糯米橋是地方重要文化資產，但其橋體成分比例、基礎設計等工法，過去無詳細記載，不利後續維護，為精確掌握其結構，留存文資依據，今年委託國家地震工程研究中心展開「糯米橋橋梁結構穩定性分析與護坦工損壞調查評估計畫」，由台灣海洋大學研究團隊同步評估調查周邊河道水理，今說明實勘現況。

台海大河海工程學系特聘教授范佳銘說，古蹟橋存續與河道治理有很大關係，而經調查發現，糯米橋位居北港溪通洪瓶頸處，因河道最窄且坡度很陡，通洪能力最低，更因前鄰橋上游一處急彎道及五棚坑溪支流等影響流向，造成下游的橋體左側已出現明顯侵蝕現象，且因汛期逼近將持續監測掌握糯米橋可承受洪水推力。

國震中心表示，後續將依河道水理監測狀況及相關數據，並透過微震量測、光達掃描、電腦模擬等技術，建立糯米橋外觀及結構等模型資料，再以模型驗證計算評估橋梁安全及穩定性，給予補強建議，降低古蹟損壞威脅；水利署第三河川分署表示，將研議設置鋼板、往下延伸護坦工等，來減緩橋體下游左側侵蝕狀況。

國姓鄉長邱美玲則說，糯米橋評估調查報告預計明年3月出爐，透過對糯米橋結構及周邊水文環境進行完整分析研究，對地方永續保存重要古蹟橋將有相當大助益，將能根據相關紀錄加強維護糯米橋，讓其得以永續留存，未來可望長期發展觀光經濟，並帶動周邊產業蓬勃。

南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，也是全台保存最完整的糯米橋古蹟。記者賴香珊／攝影
南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，也是全台保存最完整的糯米橋古蹟。記者賴香珊／攝影
南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，也是全台保存最完整的糯米橋古蹟。記者賴香珊／攝影
南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，也是全台保存最完整的糯米橋古蹟。記者賴香珊／攝影
南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，是地方重要文化資產，但因位居北港溪通洪瓶頸處易受侵害，今年導入科技監測調查。記者賴香珊／攝影
南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，是地方重要文化資產，但因位居北港溪通洪瓶頸處易受侵害，今年導入科技監測調查。記者賴香珊／攝影
南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，也是全台保存最完整的糯米橋古蹟。記者賴香珊／攝影
南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，也是全台保存最完整的糯米橋古蹟。記者賴香珊／攝影

古蹟 洪水 糯米橋

延伸閱讀

近來救護車警鈴聲大作 南投新冠疫情今年確診達403人

小心荷包！南投5路口、1大鎮 交通新措施7月上路

海蟾蜍入侵南投草屯 官民圍剿防堵逾2年成果曝光

淡水古博館第二屆國際論壇 古蹟文化學術交流

相關新聞

彰化縣開辦微型火災不便險 計5萬中低收入戶受保障

弱勢族群遇火警時，往往無容身之地，彰化縣政府結合金融機構為全縣5萬名低收及中低收入民眾，投保辦理微型火災不便險，無須負擔...

中橫便道護坡施工 7月1日至25日取消中午12點通行班次

中橫便道在4月3日及6月3日分別因大地震和大雨落石坍方，路基受損，交通中斷，現已搶通，為維護用路人通行安全，公路局谷關工...

影／江啟臣率隊會勘 改善溪流水域環境打造台中親水城市

立法院副院長江啟臣今天辦理考察現勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪，希望從水源頭到末端，藉由整體規劃，改善水域周圍環境，打...

古蹟保存戰！南投糯米橋左側侵蝕 導入科技監控

南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，也是全台保存最完整的糯米橋古蹟，為確保其永續留存，縣府委託分析其成分結構，並進行周邊河道水...

江啟臣會勘頭汴坑溪整治 民眾高呼「未來市長」還有人送青草茶

台中市大里區十九甲居民期盼頭汴坑溪河堤邊可以整治成活動和休憩場域，立法院副院長江啟臣上午前往勘查。民眾黨市黨部主委、市議...

彰化今年3隻石虎遭路殺 推動生態服務給付監測保護

彰化縣去年共發生4件石虎路殺事件，今年到目前也有3件，為加強石虎保護，彰化縣爭取農業部補助，今年陸續辦理生態服務給付，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。