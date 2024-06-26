古蹟保存戰！南投糯米橋左側侵蝕 導入科技監控

南投國姓糯米橋為縣定三級古蹟，也是全台保存最完整的糯米橋古蹟，為確保其永續留存，縣府委託分析其成分結構，並進行周邊河道水理調查，發現橋體位居北港溪通洪瓶頸處，易因洪水受損，橋體左側已出現明顯侵蝕現象，將於今年汛期進一步監測，並透過光達掃描、電腦模擬等技術評估補強，降低古蹟損壞威脅。

糯米橋位在北港溪上，是以糯米、紅糖、石灰等傳統材料黏合的四孔拱型石橋，1940年完工至今已有84年歷史，歷經921地震及多次颱風、豪雨侵襲，橋面曾遭洪水沖毀，但橋墩屹立不搖，經橋面復建，並在地方戮力維護保存，成為縣定三級古蹟，更是國內僅存3座糯米橋中保存最完整的1座，但其存續仍藏隱憂。

文化局指出，糯米橋是地方重要文化資產，但其橋體成分比例、基礎設計等工法，過去無詳細記載，不利後續維護，為精確掌握其結構，留存文資依據，今年委託國家地震工程研究中心展開「糯米橋橋梁結構穩定性分析與護坦工損壞調查評估計畫」，由台灣海洋大學研究團隊同步評估調查周邊河道水理，今說明實勘現況。

台海大河海工程學系特聘教授范佳銘說，古蹟橋存續與河道治理有很大關係，而經調查發現，糯米橋位居北港溪通洪瓶頸處，因河道最窄且坡度很陡，通洪能力最低，更因前鄰橋上游一處急彎道及五棚坑溪支流等影響流向，造成下游的橋體左側已出現明顯侵蝕現象，且因汛期逼近將持續監測掌握糯米橋可承受洪水推力。

國震中心表示，後續將依河道水理監測狀況及相關數據，並透過微震量測、光達掃描、電腦模擬等技術，建立糯米橋外觀及結構等模型資料，再以模型驗證計算評估橋梁安全及穩定性，給予補強建議，降低古蹟損壞威脅；水利署第三河川分署表示，將研議設置鋼板、往下延伸護坦工等，來減緩橋體下游左側侵蝕狀況。