傳承臺灣工藝之父精神 工藝中心70週年「工藝遶境」盛大啟航

工藝遶境左起：工藝中心台北分館王信惠館長、國立新竹生活美學館秘書陳美虹、工藝中心副主任江瑞燐、工藝中心主任陳殿禮、台灣工藝聯盟總會長陳啟村、國立彰化生活美學館館。 圖／臺灣工藝中心 提供

國立臺灣工藝研究發展中心（以下稱工藝中心）於本月份盛大啟動「工藝遶境」，慶祝成立70週年。「工藝遶境」從工藝中心總部所在地南投出發，依序至臺北、彰化、臺東、臺南、新竹等六個地點，透過重新爬梳工藝中心70年來的發展，以一年時間巡遊至臺灣各地，帶著工藝中心典藏之寶回到在地，與在地工藝人與工藝物進行多層面的探究與連結。「工藝遶境」除了以展覽為核心，亦連結周邊工藝店家推出「街角工藝店」，以及工藝占卜、永續工藝、VR科技體驗、隨行旅物．SHOP等特別企劃。

工藝中心陳殿禮主任。 圖／臺灣工藝中心 提供

工藝中心陳殿禮主任表示：工藝遶境不僅是一場文化巡禮，更是一場充滿意義的社會行動，透過這次遶境計畫，希望能將工藝的精神和價值傳遞給更多人，喚起全台民眾對工藝的關注與熱情，並促進工藝在當代生活中的應用與發展。整體計畫的靈魂人物是「臺灣工藝之父」顏水龍先生，他於1954年促成設立的「南投縣工藝研究班」是工藝中心前身。「工藝遶境」的啟動，靈感一方面源自民間信仰中神明遶境的傳統，另一方面，顏水龍先生早在1937年即展開火車環島行進行全台工藝材料與分佈情形的調查，堪稱首位「工藝遶境」者。他的先驅精神為本次「工藝遶境」活動提供了重要的歷史參考和精神支持。

「工藝遶境」主題規劃以「大樹」串起工藝生態發展的脈絡，以工藝中心為源頭，經由「風」的傳遞，將工藝種子散播至臺灣各地，經過70年來的發展茁壯，透過「工藝遶境」，展開各地區的跨域「巡」禮。首站定名「風起－南投」，以南投擁有豐富的山林生態，由顏水龍先生在此建立臺灣工藝發展的起點後，逐步孕育了百花盛開的工藝家，大家從大自然中動心起念獲得靈感，就地取材創造生活中各種美好工藝。展品內容包括顏水龍、歷屆國家工藝成就獎得主、南投在地人間國寶及技術保存者等人作品。

工藝中心1F展區。 圖／臺灣工藝中心 提供

「工藝遶境」展場設計呼應這次展覽的起點為顏水龍搭乘火車踏查臺灣各地工藝，運用鋼板材質特性，折彎且串接起來的效果有如軌道的意象。同時，因為巡禮時間長達一年，亦將ESG for Craft的理念呈現在展場中，整體展場的硬體設計八成以上物件皆可重覆運用，同步考量物件使用的結構強度與搬移等功能，以及可供拆解再組合的設計，讓整體空間有更多細節的巧思以及設計的多樣性。

工藝的當代性及多樣性，展示同時推出特別企劃，包括工藝占卜、永續工藝、VR科技體驗、隨行旅物．SHOP等。工藝占卜運用生成式AI，連結命理五行及工藝材質進行算命體驗，民眾可以一探適合自己的工藝類項。永續工藝展出近年推動的廢棄物料再循環利用成果，展現工藝在永續發展上可以提供的貢獻。VR科技體驗讓民眾可以以頭戴式科技與王清霜等六位工藝大師面對面及參觀工坊創作。隨行旅物．SHOP以在地臺灣綠工藝入選作品進行主題規劃，為生活工藝品成為民眾日常生活的一部分提供直接建議。

陳三火大師作品牛轉乾坤。 圖／臺灣工藝中心 提供

本次「工藝遶境」亦同步推出街角工藝，串聯全台各地工藝店家提供優惠，民眾只要參觀工藝遶境展覽，參加「工藝占卜」活動或憑「街角工藝明信片」，於1個月內至店家消費即可享受店家提供之優惠。此外，「工藝遶境」於各地展出時，亦將舉辦開幕市集、工作坊及體驗活動等，邀請當地工藝師、愛好者與公眾參與，共同探索工藝的魅力和價值，共同見證臺灣工藝的璀璨與輝煌，感受工藝與日常生活緊密相連的美好體驗。

AI 工藝占卜。 圖／臺灣工藝中心 提供

2024-2025年「工藝遶境」巡禮路線資訊：

▎國立臺灣工藝研究發展中心 2024/06/05-08/04

▎臺北當代工藝設計分館 2024/08/31-10/20

▎國立彰化生活美學館 2024/10/29-12/01

▎國立臺東生活美學館 2024/12/11-2025/01/12

▎國立臺南生活美學館 2025/02/14-03/23

▎國立新竹生活美學館 2025/04/02-05/04