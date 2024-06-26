彰化縣開辦微型火災不便險 計5萬中低收入戶受保障

弱勢族群遇火警時，往往無容身之地，彰化縣政府結合金融機構為全縣5萬名低收及中低收入民眾，投保辦理微型火災不便險，無須負擔任何保費，可及時獲得每人定額8000元的火災不便費用保險金，一家若5口，就有4萬元，同一次事故給付一次，保險期間內最高可給付二次。

彰化縣政府社會處指出，此一微型火災不便險，是由縣府攜手南山人壽慈善基金會、玉山銀行及南山產物，由南山人壽慈善基金會擔任代理投保單位，針對2024年符合低收入戶或中低收入戶資格者，自6月15日開始提供「南山產物微型火災不便費用保險」保障。

彰化縣政府社會處長王蘭心說，弱勢族群非常需要幫忙，尤其發生火災的時候，一個小小的火災也許會造成他們重大的損失，經濟上的壓力、未來的生活與重建都是大問題，此一微型保險火災不便險開辦，估計全縣共有約5萬名低收入戶或中低收入戶資格者受惠，也多一層生活保障。

南山人壽慈善基金會董事黃勝勇表示，此一微型火險保單的由來，是因為2021年高雄發生城中城大樓火災，當時受災的民眾多為弱勢經濟族群，他們的財物都在大火中毀掉，導致生活陷入困境，南山人壽慈善基金會第一時間提供緊急救難的費用，開發出這樣一張財產保險微型保單，希望為社會盡一份力，共同打造更完美的社會。