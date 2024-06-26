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彰化縣開辦微型火災不便險 計5萬中低收入戶受保障
弱勢族群遇火警時，往往無容身之地，彰化縣政府結合金融機構為全縣5萬名低收及中低收入民眾，投保辦理微型火災不便險，無須負擔任何保費，可及時獲得每人定額8000元的火災不便費用保險金，一家若5口，就有4萬元，同一次事故給付一次，保險期間內最高可給付二次。
彰化縣政府社會處指出，此一微型火災不便險，是由縣府攜手南山人壽慈善基金會、玉山銀行及南山產物，由南山人壽慈善基金會擔任代理投保單位，針對2024年符合低收入戶或中低收入戶資格者，自6月15日開始提供「南山產物微型火災不便費用保險」保障。
彰化縣政府社會處長王蘭心說，弱勢族群非常需要幫忙，尤其發生火災的時候，一個小小的火災也許會造成他們重大的損失，經濟上的壓力、未來的生活與重建都是大問題，此一微型保險火災不便險開辦，估計全縣共有約5萬名低收入戶或中低收入戶資格者受惠，也多一層生活保障。
南山人壽慈善基金會董事黃勝勇表示，此一微型火險保單的由來，是因為2021年高雄發生城中城大樓火災，當時受災的民眾多為弱勢經濟族群，他們的財物都在大火中毀掉，導致生活陷入困境，南山人壽慈善基金會第一時間提供緊急救難的費用，開發出這樣一張財產保險微型保單，希望為社會盡一份力，共同打造更完美的社會。
南山產物保險公司副總經理楊蕙菁表示，這次是針對弱勢族群遇到火災事故時不便的保障，專案在去年由金融監督管理委員會保險局大力協助辦理，此張保險是全國第一張與財產相關的微型保單，感謝縣府團隊的協助，促成針對彰化縣內弱勢團體的財產保險防護網及保障，保險初衷是要發揮急難救助的精神，南山產物保險承諾未來弱勢族群若是遇有火災事故需要啟動理賠機制時，南山產物保險會主動迅速的理賠慰問善後服務工作，善盡企業社會責任。
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