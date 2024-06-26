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江啟臣會勘頭汴坑溪整治 民眾高呼「未來市長」還有人送青草茶

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（右三）上午到台中市大里區十九甲勘查頭汴坑溪河整治。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣（右三）上午到台中市大里區十九甲勘查頭汴坑溪河整治。記者黃寅／攝影

台中市大里區十九甲居民期盼頭汴坑溪河堤邊可以整治成活動和休憩場域，立法院副院長江啟臣上午前往勘查。民眾黨市黨部主委、市議員江和樹不但全程陪同，還號召民眾參與，現場「未來的市長」呼聲不斷，還有人送給江啟臣清草茶、小點心，並爭相跟他合影，彷彿市長選戰已提前開打。

江和樹被問到這是否代表未來市長選舉會藍白合？他說，地方希望頭汴坑溪整治很久，大里也有在地的立委何欣純，她也知道地方的需要，但安排了好幾次的會勘，但都沒有結果，感謝江啟臣來到現場，相信一定會完成。

他說，我們的合作就是建設，是為人民的合作。但他也向在場市民說「這案如果有做，咱2026年把他扛上去做台中市長，好不好？」現場一片叫好聲。

江啟臣說，他只是想到讓市民有更好的水岸生活，相信無論哪一黨都希望台中市會更加好、生活更好。他說，不管是在什麼職務，台中市我們的家，都希望這個家更好，這是他的理想和信念。

江啟臣說，因江和樹和當地里長三個月前反映，他安排了此次的會勘，頭汴坑溪、旱溪周邊有1百多萬人口，溪邊是大家生活的重點，除了排水防洪，希望能發揮更大效益，能有自行車道、步道、公園、球場、草地，甚至還可以辦活動，有其他亮點，這都是我們所期望的水岸生活。不僅要防洪排水，還要顧我們的生活。

第三河川分署長張稚煇說，目前除了已有一個溜冰場，另在稍上游有一市府水利局規畫的休憩運動場，七月就要開工。另還有運動局規畫評估中的足球場和多功能運動場，第三河川分局也每年兩次剷平溪中雜草。

對於江和樹建議可以把溪底部分段落用水泥舖平，做為休閒之用，也避免雜草叢生和蛇類出沒。張稚煇說，民眾生活上需要用到的溜冰場和休憩運動場等距離10尺範圍由民眾和市府維護，但一般生活用不到之處，基於生態和防洪需求，應該還給自然。

但江啟臣建議，以雙北而言，就有許多河濱整治的不錯，希望未來能在既維護生態又能提供民眾休閒使用上取得平衡，溪中雜草剷平則由每年兩次提高為4次。張稚煇會後說，雜草剷平次數會提升4次，但台中溪地午後經常溪水暴漲，但雙北溪水較為平靜；不同的地區，整治方式可能不盡相同，但若大家能共同維護，可以因地制宜，依現況改善，整治出好的灘地供民眾使用。

截至發稿，尚未取得何欣純看法。

立法院副院長江啟臣（左二）上午到台中市大里區十九甲勘查頭汴坑溪河整治時，有市民（右）送上青草茶解渴。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣（左二）上午到台中市大里區十九甲勘查頭汴坑溪河整治時，有市民（右）送上青草茶解渴。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣（右）希望頭汴坑溪河整治在既維護生態又能提供民眾休閒使用上取得平衡。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣（右）希望頭汴坑溪河整治在既維護生態又能提供民眾休閒使用上取得平衡。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣（中）上午到台中市大里區十九甲勘查頭汴坑溪河整治時，有市民送上小點心並與他合影。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣（中）上午到台中市大里區十九甲勘查頭汴坑溪河整治時，有市民送上小點心並與他合影。記者黃寅／攝影
第三河川分署長張稚煇說，民眾生活上需要用到的溜冰場和休憩運動場等距離10尺範圍由民眾和市府維護。記者黃寅／攝影
第三河川分署長張稚煇說，民眾生活上需要用到的溜冰場和休憩運動場等距離10尺範圍由民眾和市府維護。記者黃寅／攝影

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