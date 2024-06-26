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彰化今年3隻石虎遭路殺 推動生態服務給付監測保護

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
石虎族群追蹤觀察者羅志成觀察到彰化縣石虎出沒的影像。圖／羅志成提供
石虎族群追蹤觀察者羅志成觀察到彰化縣石虎出沒的影像。圖／羅志成提供

彰化縣去年共發生4件石虎路殺事件，今年到目前也有3件，為加強石虎保護，彰化縣爭取農業部補助，今年陸續辦理生態服務給付，目前已在石虎族群常出沒的彰化市、芬園鄉及和美鎮裝設12支監視器， 未來也將制訂「彰化縣石虎保育自治條例」，達到積極保護石虎的目的。

彰化縣今年已分別在芬園彰南路、彰化市東外環道及國道3號和美交流道附近，分別發生3隻石虎遭路殺事件，縣府農業處表示，彰化縣石虎族群分布主要位於與南投相鄰的貓羅溪與八卦山麓等廊道，因此列入石虎保護的重點，今年爭取農業部補助加上自籌款共160萬元，推動石虎生態服務給付監測，從今年5月至今，已裝設12支監視器。

縣府農業處指出，石虎生態服務給付有兩種方式，一是自主通報給付，如有民眾飼養的雞隻遭石虎攻擊，即可向農業處通報，可獲得3000元補助，農業處即會裝設監視器監測，若攝到石虎影像或照片，可再獲1萬元給付。

另一種方式是社區自主巡守，目前已在芬園、彰化及和美等廊道分別組成巡守隊，每年撥給6萬元給付，經加裝監測器攝得影像或照片，可再獲5萬元給付。

此外，針對石虎曾遭路殺及常出沒的道路，農業處也會同路權單位，會勘設置石虎出入的警示告示牌，提防駕駛人注意石虎安全，像彰南路、東外環道路均有施設。

積極投入石虎保護的縣議員楊子賢表示，從苗栗、台中、彰化到南投廊道，是石虎重要棲地，為保護石虎，彰化縣今年首度辦理石虎生態服務給付，希望結合農民、社區巡守隊通報，一同努力，達到監測及保護石虎的目的。

楊子賢說，由他推動的「彰化縣石虎保育自治條例」草案已獲不分黨派議員連署，也樂見縣府制訂相對條例，「成功不必在我」，未來可以合併送縣議審議，一起推動石虎保育，如獲通過實施，彰化縣將是繼苗栗及台中之後第三個立法保護石虎的縣市。

石虎族群追蹤觀察者羅志成觀察到彰化縣石虎出沒的影像。圖／羅志成提供
石虎族群追蹤觀察者羅志成觀察到彰化縣石虎出沒的影像。圖／羅志成提供
石虎族群追蹤觀察者羅志成觀察到彰化縣石虎出沒的影像。圖／羅志成提供
石虎族群追蹤觀察者羅志成觀察到彰化縣石虎出沒的影像。圖／羅志成提供
石虎族群追蹤觀察者羅志成觀察到彰化縣石虎出沒的影像。圖／羅志成提供
石虎族群追蹤觀察者羅志成觀察到彰化縣石虎出沒的影像。圖／羅志成提供
今年1月9日，有民眾在彰化芬園寶山國小南側路旁，發現石虎遭路殺。圖／魏行墨提供
今年1月9日，有民眾在彰化芬園寶山國小南側路旁，發現石虎遭路殺。圖／魏行墨提供

監視器 石虎

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