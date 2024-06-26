中市公車40路改號為30副 7月1日上路

公車司機人力不足，為提升公車路線營運效率，台中市交通局與中鹿客運盤點運輸資源，7月1日將行駛動線相近的30路及40路公車路線整併，推動聯合排班，未來以30路為主體，40路改號為30副，另同步新增6輛電動公車投入30路營運，行駛南屯路、永春東路、五權路等重要路廊。

台中市公車30路及40路等路線，早期闢駛皆行駛主要道路，導致部分路段重疊，影響公共運輸資源使用效能，交通局經檢討公車路網服務需求，規劃整併30路與40路，讓有限的公車資源發揮最大效益，並維持班次穩定發車。

交通局長葉昭甫表示，30路、40路均以服務嶺東、南屯民眾前往市區為主，除在南屯市場周邊及五權西路段行駛動線不同，其餘路段高度重疊，規劃將兩條路線班次聯合排班，並進行路線整併，以30路為主體，40路調整為30副，其中30副改以單循環方式，提供平日12車次、假日6車次服務，而延伸台中區監理所的30延則維持原名稱。

交通局指出，30路及40路沿途行經多所學校、醫院及捷運站點，路線整併後，將節省駕駛人力配置。另30副路維持40路行駛動線，南屯路等地區仍提供乘車服務，沿途站點也有290路公車等可搭乘。此次路線調整，也將柴油公車汰換為電動公車，配合新增6輛電動公車投入30路營運，服務南屯路、永春東路、五權路等重要路廊。

交通局提醒，30路、30副、30延路線將於7月1日起正式實施，其中30路提供平日18車次，假日12車次服務。