快訊

駐美代表處再爆霸凌 徐巧芯：要下屬整天呆坐沒開機電腦前

每天睡午覺超過1小時，失智風險增加1.4倍！這樣午睡最健康

00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

中市公車40路改號為30副 7月1日上路

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市交通局盤點運輸資源，整併動線相近的公車路線，30路、30副、30延路線將於7月1日起正式實施。圖／中市府提供
台中市交通局盤點運輸資源，整併動線相近的公車路線，30路、30副、30延路線將於7月1日起正式實施。圖／中市府提供

公車司機人力不足，為提升公車路線營運效率，台中市交通局與中鹿客運盤點運輸資源，7月1日將行駛動線相近的30路及40路公車路線整併，推動聯合排班，未來以30路為主體，40路改號為30副，另同步新增6輛電動公車投入30路營運，行駛南屯路、永春東路、五權路等重要路廊。

台中市公車30路及40路等路線，早期闢駛皆行駛主要道路，導致部分路段重疊，影響公共運輸資源使用效能，交通局經檢討公車路網服務需求，規劃整併30路與40路，讓有限的公車資源發揮最大效益，並維持班次穩定發車。

交通局長葉昭甫表示，30路、40路均以服務嶺東、南屯民眾前往市區為主，除在南屯市場周邊及五權西路段行駛動線不同，其餘路段高度重疊，規劃將兩條路線班次聯合排班，並進行路線整併，以30路為主體，40路調整為30副，其中30副改以單循環方式，提供平日12車次、假日6車次服務，而延伸台中區監理所的30延則維持原名稱。

交通局指出，30路及40路沿途行經多所學校、醫院及捷運站點，路線整併後，將節省駕駛人力配置。另30副路維持40路行駛動線，南屯路等地區仍提供乘車服務，沿途站點也有290路公車等可搭乘。此次路線調整，也將柴油公車汰換為電動公車，配合新增6輛電動公車投入30路營運，服務南屯路、永春東路、五權路等重要路廊。

交通局提醒，30路、30副、30延路線將於7月1日起正式實施，其中30路提供平日18車次，假日12車次服務。

台中市 電動

延伸閱讀

台中市公車「博愛座」貼紙不分年齡座位 入小五教科書

夏日炎炎 中市啟動戶外作業熱危害專案檢查

加油後車輛突起火 中市警消迅速撲滅有驚無險

陸網紅高雄搭計程車被收100元取消費 交通局查證將開罰

相關新聞

中橫便道護坡施工 7月1日至25日取消中午12點通行班次

中橫便道在4月3日及6月3日分別因大地震和大雨落石坍方，路基受損，交通中斷，現已搶通，為維護用路人通行安全，公路局谷關工...

江啟臣會勘頭汴坑溪整治 民眾高呼「未來市長」 還有人送青草茶

台中市大里區十九甲居民期盼頭汴坑溪河堤邊可以整治成活動和休憩場域，立法院副院長江啟臣上午前往勘查。民眾黨市黨部主委、市議...

彰化今年3隻石虎遭路殺 推動生態服務給付監測保護

彰化縣去年共發生4件石虎路殺事件，今年到目前也有3件，為加強石虎保護，彰化縣爭取農業部補助，今年陸續辦理生態服務給付，目...

中市公車40路改號為30副 7月1日上路

公車司機人力不足，為提升公車路線營運效率，台中市交通局與中鹿客運盤點運輸資源，7月1日將行駛動線相近的30路及40路公車...

台中后豐大橋新建引道紓解車潮 拚今年底前完工

台中豐洲科技園區超過80間廠商進駐，員工人數達3700人，但通往園區的后豐大橋與國4匝道，每逢尖峰時間車流嚴重堵塞，台中...

西屯人注意！7月1日起新增3處科技執法 位置看這裡

台中市警局為提升交通安全，陸續在全市易肇事路口設置科技執法設備，其中西屯區原有5處，今年7月1日將再啟用包括台灣大道與惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。