台中后豐大橋新建引道紓解車潮 拚今年底前完工
台中豐洲科技園區超過80間廠商進駐，員工人數達3700人，但通往園區的后豐大橋與國4匝道，每逢尖峰時間車流嚴重堵塞，台中市建設局爭取中央補助，斥資9856萬元在后豐大橋新增引道銜接堤南路，工程預計今年底完工，通車後可節省15分鐘車程。
建設局長陳大田表示，台13線后豐大橋與國道4號匝道及國豐路銜接，上下班時段周邊交通經常交通壅塞，在地方民代積極爭取下，成功獲得經濟部前瞻計畫補助8082萬元，市府自籌1774萬元，興建后豐大橋下游西向引道銜接堤南路，完工後可及早分流往豐洲科技工業區的車輛，避免交通節點，並節省15分鐘車程，減少交通壅塞。
陳大田說，神岡區堤南路與后豐大橋高低落差逾7公尺，是工程一大挑戰，經嚴謹管控施工進度，並持續檢討執行效率，目前已完成橋墩施作，施工進度達24%，進度超前一倍，原預計明年2月完工，施工團隊力拚今年底前完工通車，提早解決民眾上班塞車問題。
建設局指出，「台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程」今年3月4日開工，規劃維持后豐大橋原有車道數，新設銜接堤南路車道，預計設置40公尺預力梁橋及200公尺路堤段，並重新刨鋪堤南路約900公尺長，工程完工除可縮短車程、降低事故發生，更可促進工業園區發展。
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