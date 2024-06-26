西屯人注意！7月1日起新增3處科技執法 位置看這裡

台中市警局為提升交通安全，陸續在全市易肇事路口設置科技執法設備，其中西屯區原有5處，今年7月1日將再啟用包括台灣大道與惠中路、中清聯絡道與環中路、台灣大道與黎明路3處路口，提醒用路人遵守交通規則。

第六警分局表示，為持續提升交通安全，市警局爭取中央經費規畫在台中市易肇事路口，新建置20處路口科技執法設備，西屯區將於「台灣大道與惠中路口」、「中清聯絡道與環中路口」、「台灣大道與黎明路口」等3處新增科技執法設備，預計將於今年7月1日全面啟用執法。

第六警分局表示，西屯區目前設置有5處路口科技執法設備地點，根據台中市交通事故統計數據分析，去年交通事故較前年大幅下降16.85%，有效改善交通安全，所以今年再強化新設置3處路口。

六分局指出，透過設置科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，針對該路口闖紅燈、跨越雙白線及直行車道違規左轉及車不禮讓行人等重點違規事項進行偵測採證，並藉由高解析度攝影機搭配AI辨識系統，達到全時段自動偵測違規，執法地點已公告於警察局交通警察大隊網站上，路口前方均設置有警示告示牌面，請駕駛人務必遵守交通法規的良好習慣，以避免事故的發生。