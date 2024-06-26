聽新聞
test
0:00 / 0:00

投縣5路口科技執法 7月1日上路

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投草屯太平路二段與育英街路口7月1日起展開科技執法，加強取締闖紅燈、不停讓行人。記者賴香珊／攝影
南投草屯太平路二段與育英街路口7月1日起展開科技執法，加強取締闖紅燈、不停讓行人。記者賴香珊／攝影

南投民眾小心荷包了！警方已在名間彰南路與名松路一段、集集台16線與集鹿路、竹山大明路與枋坪巷、草屯太平路二段與育英街、埔里中正路與西安路一段等5路口，增設違規偵測設備，7月1日啟用；另，埔里路邊停車收費同日上路。

南投縣警局指出，針對這5個易肇事及交通違規多的路口，設置多功能違規偵測設備，可取締超速、闖紅燈、未依號誌指示左轉、不停讓行人等違規。

其中，竹山大明路與枋坪巷、草屯太平路二段與育英街、埔里中正路與西安路一段等3處路口，因考量鄰近學區、市區等人流密集處，加強取締不停讓行人，警方提醒，車輛除了要讓斑馬線上行人優先穿越，且車輛前端應距行人3公尺以上。

此外，埔里鎮路邊停車收費也訂7月1日正式上路；公所表示，鎮內中山路二段、南安路、和平東路等23條市區道路停車格收費已於6月起試辦，7月將正式實施收費，提醒民眾務必按規定停車繳費。

埔里路邊停車收費上路後，前3個月為前30分鐘內免費優惠；優惠期滿後，10月起，恢復為前10分鐘免費。另為回饋在地鄉親，已可持車輛行照、身分證或租屋契約等證明至停車服務中心申請註記居民，未來停車前30分鐘內均免費。

交通違規 停車格 南投縣 埔里 行人 身分證

延伸閱讀

淡水機車硬闖人行道危險 市議員會勘盼科技執法

小心荷包！南投5路口、1大鎮 交通新措施7月上路

嘉義市7月啟用 忠孝路與保建街口新增科技執法

南投草屯路邊停車明天起試辦 地方有異見提1訴求

相關新聞

投縣5路口科技執法 7月1日上路

南投民眾小心荷包了！警方已在名間彰南路與名松路一段、集集台16線與集鹿路、竹山大明路與枋坪巷、草屯太平路二段與育英街、埔...

目睹梨山豪雨落石 熱血醫師巡診更堅定

台灣近來強風驟雨、地震頻繁，中山醫學大學附設醫院偏鄉醫療車仍冒著道路土石崩落的危險、數小時的車程顛簸，前往台中市和平區梨...

注意！國1彰化交流道4時段施工封閉 用路人要提前改道

高速公路局訂6月26、27日及7月1、2日每天晚間9時至翌日清晨6時，進行國道1號彰化交流道北上出、入口匝道路面改善，屆...

武陵農場繡球花盛開 「花手水」體驗日式淨手禮儀

炎炎夏日，上山避暑正是時候，武陵農場內繡球花盛開，農場特別安排「花手水」在水池舖滿美麗的繡球花，讓民眾賞花之餘體驗日式淨...

台中購屋比率女大於男 安全考量多選擇大樓

台中市地政局今天公布數據顯示，中市女性購屋比率達51.24%，高於男性的48.76%，且基於安全考量，女性更傾向於選擇華...

鹽酸洗光電板...空瓶棄置養殖池和大排 恐被裁罰3萬以上

出租土地設置光電板的地主及附近居民、農民，幾乎不清楚如何清洗光電板，彰化縣芳苑鄉漢寶村一處養殖池被丟棄鹽酸空瓶，未達成賠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。