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投縣5路口科技執法 7月1日上路
南投民眾小心荷包了！警方已在名間彰南路與名松路一段、集集台16線與集鹿路、竹山大明路與枋坪巷、草屯太平路二段與育英街、埔里中正路與西安路一段等5路口，增設違規偵測設備，7月1日啟用；另，埔里路邊停車收費同日上路。
南投縣警局指出，針對這5個易肇事及交通違規多的路口，設置多功能違規偵測設備，可取締超速、闖紅燈、未依號誌指示左轉、不停讓行人等違規。
其中，竹山大明路與枋坪巷、草屯太平路二段與育英街、埔里中正路與西安路一段等3處路口，因考量鄰近學區、市區等人流密集處，加強取締不停讓行人，警方提醒，車輛除了要讓斑馬線上行人優先穿越，且車輛前端應距行人3公尺以上。
此外，埔里鎮路邊停車收費也訂7月1日正式上路；公所表示，鎮內中山路二段、南安路、和平東路等23條市區道路停車格收費已於6月起試辦，7月將正式實施收費，提醒民眾務必按規定停車繳費。
埔里路邊停車收費上路後，前3個月為前30分鐘內免費優惠；優惠期滿後，10月起，恢復為前10分鐘免費。另為回饋在地鄉親，已可持車輛行照、身分證或租屋契約等證明至停車服務中心申請註記居民，未來停車前30分鐘內均免費。
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