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注意！國1彰化交流道4時段施工封閉 用路人要提前改道

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
高速公路局訂6月26、27日及7月1、2日每天晚間9時至翌日清晨6時，進行國道1號彰化交流道北上出、入口匝道路面改善，屆時將封閉該處出入、口匝道，請用路人配合提前改道。圖／高速公路局提供
高速公路局訂6月26、27日及7月1、2日每天晚間9時至翌日清晨6時，進行國道1號彰化交流道北上出、入口匝道路面改善，屆時將封閉該處出入、口匝道，請用路人配合提前改道。圖／高速公路局提供

高速公路局訂6月26、27日及7月1、2日每天晚間9時至翌日清晨6時，進行國道1號彰化交流道北上出、入口匝道路面改善，屆時將封閉該處出入、口匝道，請用路人配合提前改道。

高速公路局提供改道時程及路線如下：

●6月26日晚間21時至隔天清晨6時，封閉國道1號彰化交流道北上出口匝道(往鹿港方向)，改道路線為經由國道1號北上出口往彰化方向匝道至新平路，迴轉往鹿港方向行駛。

●6月27日晚間9時至隔天清晨6時，封閉國道1號彰化交流道北上出口匝道(往彰化方向)，改道路線為經由國道1號北上出口往鹿港方向匝道下高速公路至中華西路，迴轉往彰化方向行駛。

●7月1日晚間9時至隔天清晨6時，封閉國道1號彰化交流道(鹿港方向)北上入口匝道，改道路線為車輛直行中華西路至新平路口迴轉，由彰化方向往國道1號北上入口匝道行駛。

●7月2日晚間9時至隔天清晨6時，封閉國道1號彰化交流道(彰化方向)北上入口匝道，改道路線為車輛直行新平路至中華西路口迴轉，由鹿港方向往國道1號北上入口匝道行駛。

高速公路局呼籲駕駛人行經交通管制區域減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全，並請駕駛人隨時注意本路段資訊可變標誌顯示訊息，也可撥打1968(路況查詢專線)，或上高速公路局全球資訊網瞭解最新施工路況。

交通管制 國道 彰化 高速公路

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