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武陵農場繡球花盛開 「花手水」體驗日式淨手禮儀

中央社／ 台中25日電
武陵農場繡球花開，預估花期自5月中旬至7月中旬，整片繡球花牆，在藍天白雲映襯下，相當美麗。圖／武陵農場提供
武陵農場繡球花開，預估花期自5月中旬至7月中旬，整片繡球花牆，在藍天白雲映襯下，相當美麗。圖／武陵農場提供

炎炎夏日，上山避暑正是時候，武陵農場內繡球花盛開，農場特別安排「花手水」在水池舖滿美麗的繡球花，讓民眾賞花之餘體驗日式淨手禮儀。現正值水蜜桃季節，可品嚐甜蜜滋味。

武陵農場內種植繡球花沿著山徑成長，形成繡球花牆，十分壯觀。武陵農場今天透過文字稿表示，農場內的繡球花主要觀賞區在露營區草原旁500公尺繡球花步道，還有醒獅園及場部行政中心的花坊附近。

農場指出，繡球花會因環境土質的酸鹼度而產生藍色、紅色等不同顏色變化，是相當奇妙的植物生態。武陵農場因得天獨厚的地理條件，光線、日夜溫差形成的繡球花外型比其他地區的花型更壯大碩麗，花球直徑約20至30公分，可比人頭更大，非常顯眼，而且色彩粉嫩、層次豐富，增添風采。

武陵農場打造繡球花「花手水」，在水池舖滿美麗的繡球花，遊客不僅能欣賞美麗的花朵，還能體驗日式的淨手禮儀，為夏日帶來一絲清涼。現正值武陵農場水蜜桃季節，新鮮採摘的水蜜桃，不僅是夏季美味佳品，也是遊客們回家時的最佳伴手禮。

武陵農場 水蜜桃 露營區

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