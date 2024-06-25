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鹽酸洗光電板...空瓶棄置養殖池和大排 恐被裁罰3萬以上

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
清洗光電板的清潔公司人員在彰化縣芳苑鄉亂丟整箱鹽酸空瓶，漢寶村民發現後要求打撈清除。圖／漢寶村辦公室提供
清洗光電板的清潔公司人員在彰化縣芳苑鄉亂丟整箱鹽酸空瓶，漢寶村民發現後要求打撈清除。圖／漢寶村辦公室提供

出租土地設置光電板的地主及附近居民、農民，幾乎不清楚如何清洗光電板，彰化縣芳苑鄉漢寶村一處養殖池被丟棄鹽酸空瓶，未達成賠償協議，爆出包商稀釋鹽酸清洗位在台中市的光電板，鹽酸空瓶丟棄偏鄉；彰化縣環保局今表示，已通知包商陳述，若在水汙染防治區丟廢棄物屬實，罰款3萬元起跳。

芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐說，村內有一處清潔公司工務所，外地人承租房子，白天大門深鎖，晚上有人進出，起初與村民相安無事，今年4月17日村內大排被丟棄逾數量兩箱以上鹽酸空瓶，有些空瓶丟進文蛤養殖池，村民檢舉是清潔公司人員棄置，他去工務所找清潔公司幹部，對方坦承丟棄，希望事情不要鬧大。

對方告訴鄭鵬豐，承包某光電業者的清洗光電板工作，因此用稀釋鹽酸清洗，鹽酸空瓶運回漢寶村「處理」，鄭鵬豐要求在漲潮前清除所有鹽酸空瓶，否則將追究亂倒有害廢棄物的責任，清潔公司答應清理大排、養殖池的鹽酸空瓶。

鄭鵬豐說，公共區域的鹽酸空瓶很快清除，他就沒追究亂丟一事，未料清潔公司迄今沒賠償文蛤養殖戶，引起村民不滿，清潔公司用鹽酸清洗光電板再被重提，連同綠能建設開挖道路埋輸送饋線未完善修復路面等狀況都被爆料。

昨有數名國有地承租戶到芳苑鄉公所抗議，要求開放耕種的國有地裝置光電板。鄉長林保玲今表示，核准裝置光電板不是鄉公所的權責，承租戶舉牌抗議拍照就解散，舉動令人費解；設置光電板的利弊得失需民眾自行思考，鄉公所不便置啄，但不同意良田裝置光電板。

環保局表示，已接獲亂丟鹽酸空對的檢舉案，因事隔兩個月，現在僅能看影片當參考，環保局調查亂丟鹽酸空瓶若屬實，將依水汙法裁罰清潔公司3萬元以上。

台中市 廢棄物 文蛤 環保局

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