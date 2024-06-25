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台中北屯裸身「女體盛」招待所太出鋒頭 警2周編排勤務壓制

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市有招待所舉辦女體盛餐會，被媒體曝光後，第五警分局連續2周安排勤務守望。記者陳宏睿／攝影
台中市有招待所舉辦女體盛餐會，被媒體曝光後，第五警分局連續2周安排勤務守望。記者陳宏睿／攝影

台中市北屯區一家招待所在本月初被媒體報導，有邀請女模裸身擺生魚片壽司，大擺「女體盛」饗宴，引發外界議論，據傳網紅「超哥」黃伯超在去年間也曾拍攝相關影片，引發市警局重視後，轄區第五警分局從媒體曝光後，在每晚都會在該處安排守望、站崗、巡邏勤務，據透露，該招待所因此「門可羅雀」，業者也大嘆，沒有生意。

台中市警局連月來連爆警紀案件，其中曾在台中市刑大擔任大隊長的林明佐，也爆出曾出入博弈業者的高檔招待所，引發市警局高度重視，一時之間，台中市招待所業者風聲鶴唳，後續又爆出台中市有招待所舉辦「女體盛」饗宴，外界觀感不佳，台中市警局責令轄區分局正視。

第五警分局掌握該處疑似舉辦「女體盛」的招待所之後，從6月初開始，已由行政組密集編排2周勤務，分別在晚間8點至10點、10點至凌晨2點等，招待所生意為高峰的時段，前往該處定點守望、巡簽巡邏等勤務，希望能稍微端正社會風氣。

據傳，該處招待所也因警方的強勢作為，導致「門可羅雀」，向同行訴苦，過去黑頭車、高級七人座Alphard川流不息的盛況不再，叫苦連天。

台中市 壽司 生魚片 黃伯超

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