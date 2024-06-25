執行署彰化分署7月2日聯合拍賣 杉林溪茶葉1200元起標

法務部行政執行署彰化分署聯合拍賣7月2日登場，上午在彰化分署南投辦公室旁停車場，拍賣每次開賣就秒殺的杉林溪茶葉，原價每台斤2千元以1200元起標，還有飲料、食品、各類運動用品等上百件商品，下午在彰化辦公室辦理不動產集中拍賣，包括彰化縣及南投縣共10多筆土地，歡迎民眾前往撿便宜。

彰化分署表示，7月2日上午9時30分起，在彰化分署南投辦公室旁的停車場辦理動產集中拍賣及變賣，拍賣物件在上午10時開始競標，計有近百種商品，除了每次開賣就秒殺的杉林溪茶葉，還有飲料、食品、各類運動用品及護具、文具、衣物等日常生活用品、五金雜貨。

另外，拍賣物品還四部車輛、甲等綜合營造業公司的出資額，還有精美木雕工藝品：紅花梨以及黑檀木的龍龜雕像、紅花梨關公雕像、黃檜木聚寶盆(35*45cm=20.4才)；同場還有稅務、榮民及警察業務宣導，南投縣麻煩小天使協會義賣自製清潔用品、香草茶以及米粉、麵條、手工香皂等民生用品。

同日下午3時於本分署彰化辦公室4樓拍賣室辦理不動產集中拍賣，標的包含諸多位於彰化縣芬園鄉、田尾鄉、溪湖鎮、員林市、埔鹽鄉、埤頭鄉、二水鄉、田中鎮以及位於南投縣草屯鎮、仁愛鄉、名間鄉的土地。