少子化趨勢難擋 彰化小一新生人數再下降

全國新生人口減少，國小小一入學人數持續探底，彰化縣也不例外，本（112）學年首度跌破萬人大關，下學年新生大多今年5月底前報到，累計9658人，人數沒回升跡象；教育處今表示，8月底新學期開學前都可以報到。

即使政府鼓勵生育，台灣少子女化不見緩和，教育部推估小一新生年減2.4%，讓各縣市都作好減班準備。彰化縣111學年小一新生1萬309人，編班460班，112學年減至9878人，編班446班，少了14班等於減少約23名教師。

113學年小一新生5月底前陸續向學區國小報到，彰化縣政府教育處接到各校呈報名冊，初步統計新生9658人，比起這學年減少220人，因有教師退休及專任教師人力補充等需求，縣政府將招考127名國小正式教師。

為提升教學品質及降低少子化減班衝擊，國小班級人數已調降至每班最多28人，新學年小一新生的班級數將待7月電腦編班才能定案。彰化縣教育處表示，新生仍可報到，若錯過電腦編班將依補報到編班辦理。