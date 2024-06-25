快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少子化趨勢難擋 彰化小一新生人數再下降

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國小新生人數減少，昔日大校現今縮減為中小型學校。記者簡慧珍／攝影
國小新生人數減少，昔日大校現今縮減為中小型學校。記者簡慧珍／攝影

全國新生人口減少，國小小一入學人數持續探底，彰化縣也不例外，本（112）學年首度跌破萬人大關，下學年新生大多今年5月底前報到，累計9658人，人數沒回升跡象；教育處今表示，8月底新學期開學前都可以報到。

即使政府鼓勵生育，台灣少子女化不見緩和，教育部推估小一新生年減2.4%，讓各縣市都作好減班準備。彰化縣111學年小一新生1萬309人，編班460班，112學年減至9878人，編班446班，少了14班等於減少約23名教師

113學年小一新生5月底前陸續向學區國小報到，彰化縣政府教育處接到各校呈報名冊，初步統計新生9658人，比起這學年減少220人，因有教師退休及專任教師人力補充等需求，縣政府將招考127名國小正式教師。

為提升教學品質及降低少子化減班衝擊，國小班級人數已調降至每班最多28人，新學年小一新生的班級數將待7月電腦編班才能定案。彰化縣教育處表示，新生仍可報到，若錯過電腦編班將依補報到編班辦理。

少子化 教師 教育部

延伸閱讀

彰化不好玩？「2024彰化GO購」7月1日開跑 抽頭獎百萬油電車

彰化縣府免國賠台化4.7億元 二審逆轉判決理由曝光

影／彰化賣粥阿嬤乖孫疑被拐騙出國打工 以淚洗面喚孫平安早歸

許可證不展延…彰化縣府勝訴免賠4億 王惠美：願與台化持續溝通

相關新聞

台中北屯裸身「女體盛」招待所太出鋒頭 警2周編排勤務壓制

台中市北屯區一家招待所在本月初被媒體報導，有邀請女模裸身擺生魚片、壽司，大擺「女體盛」饗宴，引發外界議論，據傳網紅「超哥...

台中購屋比率女大於男 安全考量多選擇大樓

台中市地政局今天公布數據顯示，中市女性購屋比率達51.24%，高於男性的48.76%，且基於安全考量，女性更傾向於選擇華...

鹽酸洗光電板...空瓶棄置養殖池和大排 恐被裁罰3萬以上

出租土地設置光電板的地主及附近居民、農民，幾乎不清楚如何清洗光電板，彰化縣芳苑鄉漢寶村一處養殖池被丟棄鹽酸空瓶，未達成賠...

執行署彰化分署7月2日聯合拍賣 杉林溪茶葉1200元起標

法務部行政執行署彰化分署聯合拍賣7月2日登場，上午在彰化分署南投辦公室旁停車場，拍賣每次開賣就秒殺的杉林溪茶葉，原價每台...

少子化趨勢難擋 彰化小一新生人數再下降

全國新生人口減少，國小小一入學人數持續探底，彰化縣也不例外，本（112）學年首度跌破萬人大關，下學年新生大多今年5月底前...

玉山國家公園每年迎來百萬遊客 公路就可到「這」避暑

盛暑7月哪裡去？玉山國家公園每年迎來超過百萬人次遊客，來到海拔2610公尺的塔塔加鞍部，不但是新中橫公路最高點，更與阿里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。