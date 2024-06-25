快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

台中購屋比率女大於男 安全考量多選擇大樓

中央社／ 台中25日電
台中房市示意圖。記者游智文／攝影
台中房市示意圖。記者游智文／攝影

台中市地政局今天公布數據顯示，中市女性購屋比率達51.24%，高於男性的48.76%，且基於安全考量，女性更傾向於選擇華廈和大樓。

台中市地政局長吳存金今天在市政會議中以「智慧地政真用心 便民服務最有感」為題專案報告。報告中指出，市府首創最適合台中市的住宅交易價格指數，將台中市29個行政區劃分為5個分群，就不同市場屬性、購買者社會經濟屬性等分析，以掌握市場趨勢與景氣變動。

台中市長盧秀燕在會中表示，近5年台中市土地登記案件總量達166萬餘筆，成長率達5.06%，更是6都之冠，雖然地政局員額數是6都倒數第2，但展現更高的服務效能。

吳存金表示，市府首創台中市住宅交易價格指數，依照不同地理區域的實價登錄交易價與數量資料，將台中市29個行政區劃分為5個分群進行分析，不同分群的消費者選擇、產品類型及市場型態會有所不同，例如第2群（北屯區與西屯區）中，市場價格及消費力較高，第3群（西區與南屯區）則是市場成長快速等。

台中市女性購屋比率大於男性，地政局表示，台中市女性購屋比率為51.24%，高於男性的48.76%，且女性購屋更傾向於選擇安全性較高的華廈和大樓，而男性則較偏好隱私性較高的透天厝。購屋年齡層則以30歲到40歲為最多。

地政局分析發現，台中市房地產本地自購占7成，其餘外縣市購屋者以彰化最多，其次為南投新北。原因可能是中市是台灣的主要經濟中心之一，擁有眾多的工作機會和產業集群，特別是在製造業和服務業方面。另外，生活、交通、教育和醫療資源豐富等因素，則吸引本地居民在此購房。

南投 房地產 新北 消費者 盧秀燕 透天厝

延伸閱讀

住宅建物怎麼選？4大「建物類型」一次看幫你輕鬆搞清房屋類型！

沒有地震也在搖？ 廣東佛山萬科金融中心大樓出現晃動

好潮…蔣萬安專屬「合照」悠遊卡送殷瑋 青年局大樓將設2層樓溜滑梯

政院檢討新青安 盤點後再議

相關新聞

台中北屯裸身「女體盛」招待所太出鋒頭 警2周編排勤務壓制

台中市北屯區一家招待所在本月初被媒體報導，有邀請女模裸身擺生魚片、壽司，大擺「女體盛」饗宴，引發外界議論，據傳網紅「超哥...

台中購屋比率女大於男 安全考量多選擇大樓

台中市地政局今天公布數據顯示，中市女性購屋比率達51.24%，高於男性的48.76%，且基於安全考量，女性更傾向於選擇華...

鹽酸洗光電板...空瓶棄置養殖池和大排 恐被裁罰3萬以上

出租土地設置光電板的地主及附近居民、農民，幾乎不清楚如何清洗光電板，彰化縣芳苑鄉漢寶村一處養殖池被丟棄鹽酸空瓶，未達成賠...

執行署彰化分署7月2日聯合拍賣 杉林溪茶葉1200元起標

法務部行政執行署彰化分署聯合拍賣7月2日登場，上午在彰化分署南投辦公室旁停車場，拍賣每次開賣就秒殺的杉林溪茶葉，原價每台...

少子化趨勢難擋 彰化小一新生人數再下降

全國新生人口減少，國小小一入學人數持續探底，彰化縣也不例外，本（112）學年首度跌破萬人大關，下學年新生大多今年5月底前...

玉山國家公園每年迎來百萬遊客 公路就可到「這」避暑

盛暑7月哪裡去？玉山國家公園每年迎來超過百萬人次遊客，來到海拔2610公尺的塔塔加鞍部，不但是新中橫公路最高點，更與阿里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。