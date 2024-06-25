暑假旅遊 日管處推「水里X車埕走讀小旅行」

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處將從7月26日至8月19日推出「水里X車埕走讀小旅行」活動，邀請親子與橘世代趁暑假暢遊台灣好行車埕線，參加即送限量好禮。

日管處今天發布新聞稿，今年走讀小旅行活動舉辦期間，不分平、假日每週開團，共有2種不同走讀行程供民眾選擇，包含「水里車埕木藝遊」、「湖光水色蛇窯行」，每人收費新台幣350元，110公分以下或6歲以下孩童每人收費200元。

依民眾所選擇行程內容，可探訪車埕鐵道文化、水里昔日木業及現代轉型結合觀光發展，如水里火車站、車埕火車站、鐵道觀光小學堂、林班道體驗工廠，或是前往水里蛇窯認識在地陶藝文化，並可享用獨特的伐木工人餐盒。

主辦單位也安排趣味木作等DIY活動，報名參加走讀小旅行送限定好禮，如7月梯次送日月潭特色毛毯、8月梯次送「喔熊組長」側背包與日月潭特色拼圖。活動從6月28日中午12時開放網路報名。

日管處長柯建興表示，台灣好行車埕線串連日月潭水社綜合商場至車埕鐵道觀光小學堂，可輕鬆遊玩向山遊客中心、月牙灣、頭社水庫、水里蛇窯、車埕聚落，適合親子族群與橘世代旅遊。明年8月31日前持電子票證搭乘台灣好行車埕線可享半價優惠。