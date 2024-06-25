快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山國家公園每年迎來百萬遊客 公路就可到「這」避暑

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園玉山國家公園每年迎來超過百萬人次遊客， 塔塔加遊憩區夏日尤為著名的國人避暑景點之一。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
玉山國家公園玉山國家公園每年迎來超過百萬人次遊客， 塔塔加遊憩區夏日尤為著名的國人避暑景點之一。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

盛暑7月哪裡去？玉山國家公園每年迎來超過百萬人次遊客，來到海拔2610公尺的塔塔加鞍部，不但是新中橫公路最高點，更與阿里山國家公園相連，氣溫低於平地15至16度，四季多采多姿的園區豐富景象， 夏日尤為著名的國人避暑景點之一。

玉山國家公園指出，園區具備高海拔風光景致，不少國旅遊客來到塔塔加遊客中心，不只可以欣賞阿里山的夕陽、雲海，更可前往阿里山觀看玉山的日出，過去十年玉山園區都有超過百萬的遊客前來度假，新冠疫情最嚴重的2020年，不只塔塔加達到75.1萬人次的最高峰，全年更創新高達139.2萬人次。

副處長邦卡兒．海放南表示，玉山國家公園遊客人數都在100萬以上，前年國旅復甦以來，2022年迎來116.7萬人次的遊客，而今年前4月，不僅塔塔加遊客中心將近20萬人，總遊客人數更突破60萬大關，加上公路資源暢通，以及旅遊資源的整合，可望再創新猷，歡迎國人前來親山近山、踏青避暑。

玉管處指出，不一定走玉山主峰綿，對於喜歡高山夏日氣候的朋友而言，塔塔加步道是避暑勝地的首選之一，建議以步行者的方式慢慢親近。漫遊的步履，不會讓您心跳加速、也不會流很多汗，如果走得遠些或許身體會微微發熱，但是空氣好清新，路邊的花草正在展現嬌顏，草叢、樹椏間，鳥類與昆蟲跳動的生命，甚至是滿天飛舞的紫斑蝶，都是這個夏日的限定。

玉管處並強調，塔塔加地區是野生動物的樂園，適逢暑假將臨，近期玉山園區聯外道路時有野生動物遭到車撞路殺死亡的情形，建議用路人行經山區道路請減速慢行，尤其在有設立警示牌示與熱區公告地點，共同協助保持安全距離。

玉山國家公園塔塔加園區位處高海拔，是最佳遠眺阿里山夕陽及雲海的地點。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園塔塔加園區位處高海拔，是最佳遠眺阿里山夕陽及雲海的地點。圖／玉山國家公園提供
玉山塔塔加公路上可看到成群獼猴活動，建議用路人行經山區道路請減速慢行。圖／玉管處提供
玉山塔塔加公路上可看到成群獼猴活動，建議用路人行經山區道路請減速慢行。圖／玉管處提供

國旅 玉山國家公園 阿里山

延伸閱讀

暑假國旅旺季 國道估週末湧大量車潮

抄捷徑當心墜崖！山友曝玉山主峰是入門百岳 「之字形」最後1哩路危機四伏

玉山傳山難！登山隊男隊員登頂後失足 卡300米深峭壁亡

南投山區多處路段落石坍方危險 玉山奧萬大暫時休園3天

相關新聞

台中北屯裸身「女體盛」招待所太出鋒頭 警2周編排勤務壓制

台中市北屯區一家招待所在本月初被媒體報導，有邀請女模裸身擺生魚片、壽司，大擺「女體盛」饗宴，引發外界議論，據傳網紅「超哥...

台中購屋比率女大於男 安全考量多選擇大樓

台中市地政局今天公布數據顯示，中市女性購屋比率達51.24%，高於男性的48.76%，且基於安全考量，女性更傾向於選擇華...

鹽酸洗光電板...空瓶棄置養殖池和大排 恐被裁罰3萬以上

出租土地設置光電板的地主及附近居民、農民，幾乎不清楚如何清洗光電板，彰化縣芳苑鄉漢寶村一處養殖池被丟棄鹽酸空瓶，未達成賠...

執行署彰化分署7月2日聯合拍賣 杉林溪茶葉1200元起標

法務部行政執行署彰化分署聯合拍賣7月2日登場，上午在彰化分署南投辦公室旁停車場，拍賣每次開賣就秒殺的杉林溪茶葉，原價每台...

少子化趨勢難擋 彰化小一新生人數再下降

全國新生人口減少，國小小一入學人數持續探底，彰化縣也不例外，本（112）學年首度跌破萬人大關，下學年新生大多今年5月底前...

玉山國家公園每年迎來百萬遊客 公路就可到「這」避暑

盛暑7月哪裡去？玉山國家公園每年迎來超過百萬人次遊客，來到海拔2610公尺的塔塔加鞍部，不但是新中橫公路最高點，更與阿里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。