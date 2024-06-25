玉山國家公園每年迎來百萬遊客 公路就可到「這」避暑

盛暑7月哪裡去？玉山國家公園每年迎來超過百萬人次遊客，來到海拔2610公尺的塔塔加鞍部，不但是新中橫公路最高點，更與阿里山國家公園相連，氣溫低於平地15至16度，四季多采多姿的園區豐富景象， 夏日尤為著名的國人避暑景點之一。

玉山國家公園指出，園區具備高海拔風光景致，不少國旅遊客來到塔塔加遊客中心，不只可以欣賞阿里山的夕陽、雲海，更可前往阿里山觀看玉山的日出，過去十年玉山園區都有超過百萬的遊客前來度假，新冠疫情最嚴重的2020年，不只塔塔加達到75.1萬人次的最高峰，全年更創新高達139.2萬人次。

副處長邦卡兒．海放南表示，玉山國家公園遊客人數都在100萬以上，前年國旅復甦以來，2022年迎來116.7萬人次的遊客，而今年前4月，不僅塔塔加遊客中心將近20萬人，總遊客人數更突破60萬大關，加上公路資源暢通，以及旅遊資源的整合，可望再創新猷，歡迎國人前來親山近山、踏青避暑。

玉管處指出，不一定走玉山主峰綿，對於喜歡高山夏日氣候的朋友而言，塔塔加步道是避暑勝地的首選之一，建議以步行者的方式慢慢親近。漫遊的步履，不會讓您心跳加速、也不會流很多汗，如果走得遠些或許身體會微微發熱，但是空氣好清新，路邊的花草正在展現嬌顏，草叢、樹椏間，鳥類與昆蟲跳動的生命，甚至是滿天飛舞的紫斑蝶，都是這個夏日的限定。