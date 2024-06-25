台中老「東區」翻身 建物登記5年成長693%

根據台中市地政局統計，近5年土地建物登記案件，總量達166萬餘筆，平均成長率5.06%，居六都之冠。地政局表示，北屯區登記案件量5年都第一，但「老市區」東區翻身，建物第一次登記，5年增加1464棟，成長率693.84%，受惠於大型建設、大型商場等進駐，帶動房產交易量。

台中市今年人口突破285萬，市長盧秀燕今天在市政會議指出，地政案件量成長與城市發展息息相關，國家整體發展是南北先啟動，中部地區較晚開始。這幾年台中高度發展，地政業務量越來越龐大，在六都成長率最高，但員工數是倒數第二高，地政局運用智慧科技，提供省錢省時的便利服務。

地政局指出，北屯區近5年在登記案件量、買賣登記案件量、買賣登記土地筆數、買賣登記建物棟數及建物第一次登記棟數都名列第一，成為熱點。

地政局表示，東區在登記案件量、建物第一次登記、買賣登記案件量及買賣登記土地筆數連2年成長，其中建物第一次登記成長情形最亮眼，2019年211棟，增加到去年的1675棟，成長率693.84%。

東區受惠於台中大車站計畫、台中糖廠區段徵收，Lalaport等知名商場進駐，帶動房產交易量。

台中市持續重劃區開發，包含13期大慶市地重劃、14期美和庄市地重劃、15期大里杙市地重劃、水湳機場原址（南北側）區段徵收、捷運北屯機廠區段徵收、豐富專案區段徵收、烏日前竹地區區段徵收及烏日九德地區區段徵收。

吳存金說明，為促進房地資訊公開透明，地政局建置「158 PLUS 空間資訊網」，從2013年至今累計使用達1867萬餘次，將地政圖資結合實價登錄資訊。

各地政事務所更提供「到府教學」服務，協助業者或民眾熟悉業務平台網路操作等。