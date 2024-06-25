快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中老「東區」翻身 建物登記5年成長693%

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市東區「翻身」，建物第一次登記成長情形最亮眼，5年成長693%。記者陳秋雲/攝影
台中市東區「翻身」，建物第一次登記成長情形最亮眼，5年成長693%。記者陳秋雲/攝影

根據台中市地政局統計，近5年土地建物登記案件，總量達166萬餘筆，平均成長率5.06%，居六都之冠。地政局表示，北屯區登記案件量5年都第一，但「老市區」東區翻身，建物第一次登記，5年增加1464棟，成長率693.84%，受惠於大型建設、大型商場等進駐，帶動房產交易量。

台中市今年人口突破285萬，市長盧秀燕今天在市政會議指出，地政案件量成長與城市發展息息相關，國家整體發展是南北先啟動，中部地區較晚開始。這幾年台中高度發展，地政業務量越來越龐大，在六都成長率最高，但員工數是倒數第二高，地政局運用智慧科技，提供省錢省時的便利服務。

地政局指出，北屯區近5年在登記案件量、買賣登記案件量、買賣登記土地筆數、買賣登記建物棟數及建物第一次登記棟數都名列第一，成為熱點。

地政局表示，東區在登記案件量、建物第一次登記、買賣登記案件量及買賣登記土地筆數連2年成長，其中建物第一次登記成長情形最亮眼，2019年211棟，增加到去年的1675棟，成長率693.84%。

東區受惠於台中大車站計畫、台中糖廠區段徵收，Lalaport等知名商場進駐，帶動房產交易量。

台中市持續重劃區開發，包含13期大慶市地重劃、14期美和庄市地重劃、15期大里杙市地重劃、水湳機場原址（南北側）區段徵收、捷運北屯機廠區段徵收、豐富專案區段徵收、烏日前竹地區區段徵收及烏日九德地區區段徵收。

吳存金說明，為促進房地資訊公開透明，地政局建置「158 PLUS 空間資訊網」，從2013年至今累計使用達1867萬餘次，將地政圖資結合實價登錄資訊。

各地政事務所更提供「到府教學」服務，協助業者或民眾熟悉業務平台網路操作等。

區段徵收 台中市 成長率 盧秀燕

延伸閱讀

台南東區造價最高的幼兒園開園 周遭公、私幼剉咧等

國產署十筆地上權招商8月12日開標 底價32.8億

北市地政局測量員遭蜂螫臉、頸、手送醫 動保處研判游離巡邏蜂隻

掃除行人地獄 南市東區中華東路人行道拚1年完成改善

相關新聞

台中北屯裸身「女體盛」招待所太出鋒頭 警2周編排勤務壓制

台中市北屯區一家招待所在本月初被媒體報導，有邀請女模裸身擺生魚片、壽司，大擺「女體盛」饗宴，引發外界議論，據傳網紅「超哥...

台中購屋比率女大於男 安全考量多選擇大樓

台中市地政局今天公布數據顯示，中市女性購屋比率達51.24%，高於男性的48.76%，且基於安全考量，女性更傾向於選擇華...

鹽酸洗光電板...空瓶棄置養殖池和大排 恐被裁罰3萬以上

出租土地設置光電板的地主及附近居民、農民，幾乎不清楚如何清洗光電板，彰化縣芳苑鄉漢寶村一處養殖池被丟棄鹽酸空瓶，未達成賠...

執行署彰化分署7月2日聯合拍賣 杉林溪茶葉1200元起標

法務部行政執行署彰化分署聯合拍賣7月2日登場，上午在彰化分署南投辦公室旁停車場，拍賣每次開賣就秒殺的杉林溪茶葉，原價每台...

少子化趨勢難擋 彰化小一新生人數再下降

全國新生人口減少，國小小一入學人數持續探底，彰化縣也不例外，本（112）學年首度跌破萬人大關，下學年新生大多今年5月底前...

玉山國家公園每年迎來百萬遊客 公路就可到「這」避暑

盛暑7月哪裡去？玉山國家公園每年迎來超過百萬人次遊客，來到海拔2610公尺的塔塔加鞍部，不但是新中橫公路最高點，更與阿里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。