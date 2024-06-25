彰化不好玩？「2024彰化GO購」7月1日開跑 抽頭獎百萬油電車

為鼓勵民眾消費，刺激彰化經濟，彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動7月1日開跑，縣長王惠美說，活動持續六個月到明年元月5日，只要在彰化縣內消費滿500元，憑發票或收據到指定活動網站登錄，即有機會參加抽獎，活動獎項總價值超過2300萬元，頭獎是百萬油電車，千萬不要錯過。

「說彰化不好玩，一定沒來過彰化」，王惠美說，來彰化有呷閣有掠（有吃又有得拿），來彰化消費，CP值最高，大碗又滿意。在這項活動共有三次抽獎機會，包括今9月、11月及明年1月份，分別抽出三菱GRAND LACNER、TOYOYA ALTIS油電豪華型及TOYOTA RAV4油電尊爵型等最大獎，以及價值超過2300萬元獎項，且響應節能減碳雲端發票加碼獎、彰化尚讚獎。

此外，還有22項彰化知名品牌的1年分好禮，例如中興米、阿璋肉圓、芬園楓坑米粉、森田洗面乳、除臭襪等，整年度有呷閣有掠。另外，只要到活動合作「特定消費店家」，及鹿港小鎮光影藝術節、王功漁火節、彰化媽祖文化節、彰化畜產嘉年華、二水國際跑水節、6場馬拉松賽事、歲末演唱會等指定活動鄉鎮市，消費滿500元可額外多一組抽獎序號，增加鄉親中獎機會。

王惠美特別感謝彰化在地業者共襄盛舉，目前已有縣內47家的觀光及特色產業業者，免費贊助食、宿、遊、購等豐富獎項；另外，也謝謝鹿港、北斗、員林打石巷、田尾等13大商圈，配合「彰化GO購」活動，加碼滿額即可兌換好禮或折價券。