快訊

連6降！蛋價再降2元「創近3年新低」 蛋商公會：下周應不會再降

柯文哲批賴總統背信棄義 總統府：逾越憲法帶頭造謠

獨／元大證券高層新布局 王義明升副董、郭明正接總經理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化不好玩？「2024彰化GO購」7月1日開跑 抽頭獎百萬油電車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動7月1日開跑，彰化縣長王惠美（右）結合在地業者為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動7月1日開跑，彰化縣長王惠美（右）結合在地業者為活動宣傳。記者劉明岩／攝影

為鼓勵民眾消費，刺激彰化經濟，彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動7月1日開跑，縣長王惠美說，活動持續六個月到明年元月5日，只要在彰化縣內消費滿500元，憑發票或收據到指定活動網站登錄，即有機會參加抽獎，活動獎項總價值超過2300萬元，頭獎是百萬油電車，千萬不要錯過。

「說彰化不好玩，一定沒來過彰化」，王惠美說，來彰化有呷閣有掠（有吃又有得拿），來彰化消費，CP值最高，大碗又滿意。在這項活動共有三次抽獎機會，包括今9月、11月及明年1月份，分別抽出三菱GRAND LACNER、TOYOYA ALTIS油電豪華型及TOYOTA RAV4油電尊爵型等最大獎，以及價值超過2300萬元獎項，且響應節能減碳雲端發票加碼獎、彰化尚讚獎。

此外，還有22項彰化知名品牌的1年分好禮，例如中興米、阿璋肉圓、芬園楓坑米粉、森田洗面乳、除臭襪等，整年度有呷閣有掠。另外，只要到活動合作「特定消費店家」，及鹿港小鎮光影藝術節、王功漁火節、彰化媽祖文化節、彰化畜產嘉年華、二水國際跑水節、6場馬拉松賽事、歲末演唱會等指定活動鄉鎮市，消費滿500元可額外多一組抽獎序號，增加鄉親中獎機會。

王惠美特別感謝彰化在地業者共襄盛舉，目前已有縣內47家的觀光及特色產業業者，免費贊助食、宿、遊、購等豐富獎項；另外，也謝謝鹿港、北斗、員林打石巷、田尾等13大商圈，配合「彰化GO購」活動，加碼滿額即可兌換好禮或折價券。

經濟暨綠能發展處表示 ，本次活動發票或收據消費時間為今年7月1日0時起至明年1月5日晚間11時59秒止，登錄期限則延長至明年1月10日晚間11時59秒止。每張發票或收據限登錄1次，每張最高取得10個抽獎序號，在「特定消費店家」與指定活動鄉鎮店家消費，又可多獲得一個抽獎序號，相關抽獎活動查詢或活動辦法，可搜尋「彰化GO購」

彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動7月1日開跑，彰化縣長王惠美（前排左5）結合在地業者為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動7月1日開跑，彰化縣長王惠美（前排左5）結合在地業者為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動7月1日開跑，彰化縣長王惠美（右7）結合在地業者為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動7月1日開跑，彰化縣長王惠美（右7）結合在地業者為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動7月1日開跑，彰化縣長王惠美（左6）結合在地業者為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動7月1日開跑，彰化縣長王惠美（左6）結合在地業者為活動宣傳。記者劉明岩／攝影

TOYOTA 王功漁火節 王惠美 雲端發票

延伸閱讀

許可證不展延…彰化縣府勝訴免賠4億 王惠美：願與台化持續溝通

天空有顆以彰化命名的小行星 發現人蕭翔耀分享心得

彰化3學子獲總統教育獎 王惠美各頒1萬獎學金

彰化MOOVO年運量成長17%服務6鄉鎮 田中也設站了

相關新聞

小心荷包！南投5路口、1大鎮 交通新措施7月上路

南投民眾小心荷包了！警方已於名間彰南路與名松路一段、集集台16線與集鹿路、竹山大明路與枋坪巷、草屯太平路二段與育英街、埔...

台中市公車「博愛座」貼紙不分年齡座位 入小五教科書

台中市政府交通局設計的「博愛座」貼紙，登上新版國小社會科教科用書，台中市專屬的公車「博愛座」創意貼紙，針對行動不便、孕婦...

彰化不好玩？「2024彰化GO購」7月1日開跑 抽頭獎百萬油電車

為鼓勵民眾消費，刺激彰化經濟，彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動7月1日開跑，縣長王惠美說，活動持續六個月到明年元月5...

台中飇35度 社會局：媒合二手電扇供弱勢供獨老消暑

全台高溫變「夯番薯」，台中市長盧秀燕在市政會議指出，今年夏天提早加溫，台中甚至飇出35度高溫，要求市府相關單位加強弱勢獨...

台中市總工業會50周年慶 林敏霖父子都曾任理事長成佳話

台中市總工業會（原台中縣工業會）上午舉辦「成立50周年暨第17屆理監事就任慶祝大會」市長盧秀燕出席監交印信及頒贈聘書。她...

強風驟雨、地震頻繁…這群熱血醫師勇赴梨山行醫

台灣近日強風驟雨、頻繁地震侵襲，中山醫學大學附設醫院偏鄉醫療車仍冒著道路土石崩落的危險、數小時的車程顛簸，前往台中市和平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。