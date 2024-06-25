台中飇35度 社會局：媒合二手電扇供弱勢供獨老消暑

全台高溫變「夯番薯」，台中市長盧秀燕在市政會議指出，今年夏天提早加溫，台中甚至飇出35度高溫，要求市府相關單位加強弱勢獨居長輩家訪。社會局指出，全市有4000名弱勢獨居，近日訪視，並媒合社會資源提供二手電扇。

盧秀燕指出，台中「夏天提早熱」，6月就出現35度高溫，提醒市民注意防暑，留意在戶外停留時間。她說，各單位須加強了解弱勢獨居者的防暑設備，促相關單位加強巡視，以防發生健康安全疑慮。

社會局指出，全市有4000名獨居長輩，近日將請鄰里長協助逐一訪視，了解居家通風情況，若有需要的獨老，也可媒合民間資源提供二手風扇協助度過夏日。

即將放暑假，學生出遊與細水情況多，盧秀燕提醒青少年多留意戶外活動安全，尤其夏日戲水安全及打工安全。