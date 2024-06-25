台中市總工業會50周年慶 林敏霖父子都曾任理事長成佳話

台中市總工業會（原台中縣工業會）上午舉辦「成立50周年暨第17屆理監事就任慶祝大會」市長盧秀燕出席監交印信及頒贈聘書。她除了肯定前理事長曾裕佶任內的貢獻，也讚許新任理事長林雍偉提出ESG和AI做為未來協助廠商向前邁進的大方向，市府也願與總工業會廠商們再創百年輝煌。

盧秀燕也在會中透露，位在水湳經貿園區的台中國際會展中心目前正進行內裝，預計明年底開幕使用，二期則會在2026年開工，一、二期加起來，會是全台最大的會展和世貿中心，到時候全世界各種重要的展覽都會來台中，全世界會把台中做為重要的經貿、行銷和交易的舞台。

林雍偉台灣大學工商管理學系畢業，從事廢棄物回收事業，是前台中縣議長林敏霖的兒子。因林敏霖也擔任過兩屆的台中市總工業會理事長，成為今天會中的特別話題，立委楊瓊瓔等人致詞時都予以稱許。

今天的大會，特別表彰了包括楊天生、陳明德、張明石、吳桂森、曾裕佶等前任理事長。除了藍營立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等人都蒞臨，綠營的何欣純也到場恭賀，藍綠立委並站成一排致賀詞。

盧秀燕致詞說，感謝前理事長曾裕佶帶領總工業會掌握最新趨勢與市場脈動，促進企業間及與國際企業間的合作，且善盡社會責任，長期進用身心障礙者，更榮獲勞動部頒發第19屆金展獎肯定，還應邀擔任市政顧問一職，即時反映業界需求，做為市府與業界溝通之橋樑。

她說，新任理事長林雍偉是台灣甲級廢棄物處理業領導廠商，連續多年獲得環保署評鑑第一名，期盼能以推動智慧製造、提升環保意識及深化產學合作等三大目標，持續協助會員企業引進先進技術，實現智慧化轉型，並促進綠色生產及引進青年就業，「公私協力、一起拼經濟」。