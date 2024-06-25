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強風驟雨、地震頻繁…這群熱血醫師勇赴梨山行醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中山附醫緩和醫學科醫師陳宜慶（右）診察梨山居民。圖／中山附醫提供
中山附醫緩和醫學科醫師陳宜慶（右）診察梨山居民。圖／中山附醫提供

台灣近日強風驟雨、頻繁地震侵襲，中山醫學大學附設醫院偏鄉醫療車仍冒著道路土石崩落的危險、數小時的車程顛簸，前往台中市和平區梨山提供醫療支援。中山附醫肝膽腸胃科醫師陳威良說，日前上山途中，偏鄉醫療車險些被落石砸中，驚險目睹這一幕，更加堅定上山看診的決心。

中山附醫2012年起，提供台中市和平區整合性醫療服務（IDS），除每日三處定點早中晚門診服務，另提供梨山地區24小時急性醫療照護服務，以及轉診後送服務、天然災害加診服務等，至今造福1.6萬人，每年滿意度調查平均高達95%，守護偏鄉民眾的健康。

今年5月2日，陳威良率隊赴梨山定期巡診，當天因強風豪雨導致道路多處土石崩落，但深知梨山居民有很大醫療需求，冒險前往，途中目睹土石崩落。

陳威良形容當時的險境表示，差不到一米幾乎砸中他的車，另有一名駕駛為閃避落石而急轉擦撞山壁，他冒著生命危險，迅速下車查看並安撫。「這實在太危險了，如果山上的居民也遇到這種情況，沒有醫師支援，居民該怎麼辦？」這一幕更加堅定了他上山看診的決心。

醫療團隊經過數小時的車程顛簸，終於抵達梨山，隨即展開診療工作。李姓居民感動地說，這樣的天氣醫療團隊還能來，真的非常感謝。

中山附醫表示，未來仍將繼續加強與梨山地區的合作，定期派遣醫療團隊進行支援，確保當地居民在偏遠地區也能享受到優質的醫療服務。此舉不僅彰顯中山附醫對社責任的重視，更體現了醫護人員無私奉獻的精神，著實令人敬佩。

中山附醫醫療團隊赴梨山偏鄉醫療時，遇土石坍方，偏鄉醫療車差點被砸中。圖／中山附醫提供
中山附醫醫療團隊赴梨山偏鄉醫療時，遇土石坍方，偏鄉醫療車差點被砸中。圖／中山附醫提供
中山附醫家庭醫學科醫師楊博仁（左）赴梨山偏鄉醫療。圖／中山附醫提供
中山附醫家庭醫學科醫師楊博仁（左）赴梨山偏鄉醫療。圖／中山附醫提供

偏鄉 團隊 梨山

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