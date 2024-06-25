夏日炎炎 中市啟動戶外作業熱危害專案檢查

夏日炎炎持續高溫，台中市勞工局今天宣布，已啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，到24日為止已檢查149場次，通知改善10場次，至7月複查未改善將開罰。

近日高溫炎熱，中暑事件時有所聞，台中市中區有弱勢者在排隊領愛心便當時昏倒，還有30多歲的工人待在室外約2個小時就臉色慘白及頭暈送醫，台中市各醫院最近中暑就醫個案也增加，例如中國醫藥大學附設醫院每天約有5到10名中暑個案就醫。

勞工局自6月1日起啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，針對營造業、物流業等戶外高溫作業單位提高檢查強度，專案檢查將限期改善時間縮短為7天內，並在2週內進行複查，若未改善，將依法開罰。

勞工局統計，從6月1日起到24日為止，共檢查149場次，通知改善10場次，目前還未有罰鍰處分。預計7月將實施複查，如有重複違反者，將裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

台中市長盧秀燕也在市政會議中表示，上週五各校舉行期末考，雖然月底才開始放暑假，很多家庭提早放暑假出遊，提醒大家要注意安全、戲水時也要看有沒有告示，如果不能下水就要遵守規定。青少年暑期打工，職場安全也很重要，不管出遊或打工都要注意安全。

天氣炎熱，盧秀燕也指示相關單位，對於弱勢市民進行了解，例如獨居長輩的生活環境，預防炎熱設備是否足夠，都要加強巡視，有時會發生健康和生命的疑慮，參加活動時也要注意是否有避暑設備。