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飼主懸賞30萬元找走失愛犬 3善心民眾尋獲

中央社／ 彰化25日電

1名飼主因米克斯愛犬在彰化縣秀水鄉走失，於臉書發布尋狗啟事並懸賞新台幣30萬元，引起網友熱議。昨晚這隻米克斯犬被3名善心人士尋獲，順利與飼主團圓。

這名飼主在臉書社團「米克斯傳奇」發協尋文懸賞30萬元，指愛犬Mika為米色米克斯，約17至18公斤，日前在秀水鄉某轎車中心走失，沒有戴項圈，耳朵直立，舌頭有紫色斑紋，「天氣好熱，真的求求大家幫忙，讓狗狗快點回家。」

彰化縣警察局鹿港分局馬鳴派出所員警告訴中央社記者，飼主報案當下很心急，派出所員警分頭行動，1人負責調閱Mika可能行經的路口監視器畫面，另1人騎機車穿梭巷弄協尋4個多小時，所幸昨天有熱心民眾尋獲。

飼主昨晚更新貼文表示謝謝大家幫忙，順利找回狗狗，並特別提到「謝謝拍到狗狗的帥哥！讓我們知道狗狗位置，還借我們摩托車！還有最後默默跟著Mika的情侶」。

飼主說：「感謝金會如同約定依序匯款給幫助找到狗狗的3位善良人們」，也特別感謝馬鳴派出所的協助。

狗狗 米克斯

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