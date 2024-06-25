迎接暑假到來 中彰投分署推多元方案6大旅遊行程

迎接暑假旅遊旺季到來，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天宣布，7月1日起推出「和美街長宿舍文化導覽」等6大旅遊行程，帶大家暢遊彰化鹿港、和美及南投地區。

暑假即將到來，勞動力發展署中彰投分署表示，藉由多元就業開發方案協助地方帶動特色產業發展，並提供弱勢者就業機會，結合知性導覽、自然風土體驗和美食藝術等多項元素，7月1日起推出「和美街長宿舍文化導覽」等6大旅遊行程。

中彰投分署說明，6大旅遊體驗行程包含彰化地區的「和美街長宿舍文化導覽」、「鹿派郊遊」，以及南投在地的「木馬道秘境探索花木蘭」、「丹純部落知性之旅」、「和Tapung同行遨遊賽德克」、「文淵老樹生態教育」等，各具不同特色。

其中彰化「和美街長宿舍文化」行程，由社團法人彰化縣大愛長照服務關懷協會運用多元就業開發方案培訓出近10名高齡樂活員，提供老屋導覽及故事解說、織品和手工皂等文創產品、咖啡沖煮等，傳承和美街長宿舍歷史建物的故事，以及和美紡織王國曾有的風光。

另外，以南投天然美景為主的丹大布農生態及賽德克部落巡禮，都在守護中央山脈及山林永續的前提下，結合原民歷史文化、生態植物、原民風味餐及傳統技藝體驗，提供遊客回歸純樸的旅遊行程。

至於保有60多棵桃實百日青、九芎等16種共129棵珍貴老樹的「文淵老樹生態教育園區」，則邀請民眾享用森林芬多精的同時，也認識愛台企業人士搶救老樹的艱辛歷程。

中彰投分署表示，113年共輔導91個民間團體發展特色商品及在地產業，並提供385個工作機會，幫助失業者及弱勢族群培養一技之長，除補助單位進用人力，也引進專家提供行銷及在地產業發展建議。想要對6大旅遊體驗行程更多了解可參閱「多元暑來寶 發現大秘寶」電子刊物。