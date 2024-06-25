聽新聞
test
0:00 / 0:00

掩埋場近飽和 中市陷垃圾危機

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市大里垃圾掩場深度約30公尺、10層樓高，一旁的黑色防水布是飽和臨界點。圖／張芬郁提供
台中市大里垃圾掩場深度約30公尺、10層樓高，一旁的黑色防水布是飽和臨界點。圖／張芬郁提供

台灣垃圾去化成問題，環境部彭啟明日前視察新竹縣垃圾掩埋場時，對垃圾堆積成山感到震驚。中市議員張芬郁說，垃圾山台中也有，大里垃圾掩埋場堆積30萬噸垃圾，台中每天有287公噸垃圾無法處理，全市掩埋空間只剩10萬噸，再不處理會爆發垃圾大戰。中市環保局表示，將推動文山、后里焚化爐更新，可以提高處理量。

張芬郁說，台中市人口突破285萬人，但垃圾問題日益嚴重；環保局統計，台中市垃圾量每日約2340公噸，中市3座焚化爐文山、烏日、后里廠日處理量2053公噸，每天有287公噸缺口，以全市只剩10萬噸掩埋場容量推估，不到1年就會飽和。

議員表示，大里掩埋場原只是調解焚化爐歲修時暫置垃圾，2019年暫置2萬多噸，現已累積達30萬噸，日前彭啟明日前視察竹東、新豐掩埋場，對於天量垃圾感到震驚，如果看到大里掩埋場超過30萬噸垃圾，驚嚇度應該會破表。

她說，天氣炎熱，垃圾山瀰漫酸臭味，環保局年年講要去化，卻「只進不出」垃圾量年年增加「只進不出」，大里地區人口逐年成長，市府對大里居民無法交代。

環保局長陳宏益表示，今年9月烏日焚化爐BOT案20年合約到期，將由市府收回營運，原本給廠商的每日300公噸處理量可回收，近年外縣市處理量已經大幅減少，主要都是處理中市H類事業廢棄物（企業生活垃圾）。

陳宏益說，文山焚化爐正準備換新，預計先興建新爐，再拆除舊爐重建，處理量可恢復每日900公噸，后里焚化爐也將更換新爐，未來可擴大處理量；目前每日未去化的垃圾，將透過再分類、再利用等方式，降低暫置壓力。

BOT 垃圾山 廢棄物 彭啟明 焚化爐 環保局長 環境部

延伸閱讀

新竹垃圾堆置多？ 台中民代喊「台中更多」：籲市府快解決

揪出中科空汙源頭 楊瓊瓔協調環保局裝電眼24小時監控

中市太平136線滿地垃圾 環局監視器24小時以車追人

台中月丟6587床墊傳清潔隊「拒收」！議員促破碎機上路

相關新聞

高鐵彰化站 7月起每周增15班次

高鐵彰化站區交通不便，台鐵規畫田中支線串連。立法院交通委員會昨考察，總工程經費因原物料上漲、缺工等因素，增加19.74億...

掩埋場近飽和 中市陷垃圾危機

台灣垃圾去化成問題，環境部長彭啟明日前視察新竹縣垃圾掩埋場時，對垃圾堆積成山感到震驚。中市議員張芬郁說，垃圾山台中也有，...

廣角鏡／海蟾蜍入侵草屯 官民移除秀成果

世界百大入侵物種「海蟾蜍」3年前在南投草屯現蹤，繁殖力強、體型龐大，又具有毒性，可在1公尺外噴出毒液，甚至可毒死貓狗，分...

列車「班班有保全」車站出漏洞？ 中捷：最快速度支援

中捷5月21日發生乘客持刀隨機砍人事件後，採取「班班有保全」措施。但中捷員工質疑這「是把車站的保全挪移到列車上」，萬一車...

中捷車站保全遭疑不足 機動調派人力支援各站

中捷發生持刀攻擊事件後，列車加強隨車保全或警力，但有基層員工質疑，保全都調往列車，車站恐無人力因應。中捷公司今天表示，各...

不讓居民睡夢中被驚醒 西濱大甲、大安部分路段設隔音牆

台中市大安區、大甲區位在台61線西濱快速公路旁居民飽受噪音困擾，經立法委員蔡其昌爭取，今宣布交通部公路局已核定西濱快速公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。