掩埋場近飽和 中市陷垃圾危機

台灣垃圾去化成問題，環境部長彭啟明日前視察新竹縣垃圾掩埋場時，對垃圾堆積成山感到震驚。中市議員張芬郁說，垃圾山台中也有，大里垃圾掩埋場堆積30萬噸垃圾，台中每天有287公噸垃圾無法處理，全市掩埋空間只剩10萬噸，再不處理會爆發垃圾大戰。中市環保局表示，將推動文山、后里焚化爐更新，可以提高處理量。

張芬郁說，台中市人口突破285萬人，但垃圾問題日益嚴重；環保局統計，台中市垃圾量每日約2340公噸，中市3座焚化爐文山、烏日、后里廠日處理量2053公噸，每天有287公噸缺口，以全市只剩10萬噸掩埋場容量推估，不到1年就會飽和。

議員表示，大里掩埋場原只是調解焚化爐歲修時暫置垃圾，2019年暫置2萬多噸，現已累積達30萬噸，日前彭啟明日前視察竹東、新豐掩埋場，對於天量垃圾感到震驚，如果看到大里掩埋場超過30萬噸垃圾，驚嚇度應該會破表。

她說，天氣炎熱，垃圾山瀰漫酸臭味，環保局年年講要去化，卻「只進不出」垃圾量年年增加「只進不出」，大里地區人口逐年成長，市府對大里居民無法交代。

環保局長陳宏益表示，今年9月烏日焚化爐BOT案20年合約到期，將由市府收回營運，原本給廠商的每日300公噸處理量可回收，近年外縣市處理量已經大幅減少，主要都是處理中市H類事業廢棄物（企業生活垃圾）。

陳宏益說，文山焚化爐正準備換新，預計先興建新爐，再拆除舊爐重建，處理量可恢復每日900公噸，后里焚化爐也將更換新爐，未來可擴大處理量；目前每日未去化的垃圾，將透過再分類、再利用等方式，降低暫置壓力。