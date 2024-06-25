高鐵彰化站 7月起每周增15班次

高鐵彰化站區交通不便，台鐵規畫田中支線串連。立法院交通委員會昨考察，總工程經費因原物料上漲、缺工等因素，增加19.74億元，總經費達41.09億元。交通部長李孟諺說，將請鐵道局盡速提報修正計畫推動。彰化市長林世賢到場爭取彰化鐵路高架化，鐵道局表示，因基地位置與彰化機務段移到花壇尚無共識，將再協調。

高鐵彰化站位在田中，班次較少，搭乘人口多為員林以南、雲林以北與南投縣民，前往站區交通不便。中央規畫台鐵田中支線，從台鐵田中站延伸到高鐵站區，並增設新田中站。

立院昨現場考察，鐵道局中部工程分局長劉雲生說，田中支線全長3.14公里路線，先期工程今年12月底前決標開工，主體工程2026年10月決標開工，高鐵彰化站和台鐵新田中站間有連通空橋；受物價上漲及缺工、缺料影響增加19.74億元，總工程費達41.09億元。

李孟諺說，高鐵彰化站旅客人次增加，7月起每周增15班次，可提升高鐵運能；台鐵田中支線可望在年底發包先期工程，完工可串連集集支線等，針對經費增加部分，請鐵道局盡速提報修正計畫核定。立委也考察台76線延伸二林、芳苑路段，全線預計2026年8月完工。

台灣高鐵說明，根據旅客訂位及列車乘載情況，台中以南增開15班次，南下10班、北上5班，皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站，滿足商務、返鄉及出遊等旅運需求。

台中高鐵娛樂城位於高鐵台中站對面，高鐵站區緊鄰國道一號、台74線，尖峰時段大塞車，台74線往高鐵匝道甚至下不去。江啓臣召集協調，中市交通局表示，將在烏日、南屯開闢聯外道路、區段徵收道路，增加高鐵周邊交通動線，盼中央新闢國道匝道、優化台74線匝道，降低交通衝擊。交通部表示將研議。