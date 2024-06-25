聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵彰化站 7月起每周增15班次

聯合報／ 記者簡慧珍洪敬浤／連線報導
立法院交通委員會昨考察彰化交通建設，台鐵田中支線經費增加近20億元，交通部長李孟諺說，請台鐵盡速修正計畫提報。記者簡慧珍／攝影
立法院交通委員會昨考察彰化交通建設，台鐵田中支線經費增加近20億元，交通部長李孟諺說，請台鐵盡速修正計畫提報。記者簡慧珍／攝影

高鐵彰化站區交通不便，台鐵規畫田中支線串連。立法院交通委員會昨考察，總工程經費因原物料上漲、缺工等因素，增加19.74億元，總經費達41.09億元。交通部長李孟諺說，將請鐵道局盡速提報修正計畫推動。彰化市長林世賢到場爭取彰化鐵路高架化，鐵道局表示，因基地位置與彰化機務段移到花壇尚無共識，將再協調。

高鐵彰化站位在田中，班次較少，搭乘人口多為員林以南、雲林以北與南投縣民，前往站區交通不便。中央規畫台鐵田中支線，從台鐵田中站延伸到高鐵站區，並增設新田中站。

立院昨現場考察，鐵道局中部工程分局長劉雲生說，田中支線全長3.14公里路線，先期工程今年12月底前決標開工，主體工程2026年10月決標開工，高鐵彰化站和台鐵新田中站間有連通空橋；受物價上漲及缺工、缺料影響增加19.74億元，總工程費達41.09億元。

李孟諺說，高鐵彰化站旅客人次增加，7月起每周增15班次，可提升高鐵運能；台鐵田中支線可望在年底發包先期工程，完工可串連集集支線等，針對經費增加部分，請鐵道局盡速提報修正計畫核定。立委也考察台76線延伸二林、芳苑路段，全線預計2026年8月完工。

台灣高鐵說明，根據旅客訂位及列車乘載情況，台中以南增開15班次，南下10班、北上5班，皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站，滿足商務、返鄉及出遊等旅運需求。

台中高鐵娛樂城位於高鐵台中站對面，高鐵站區緊鄰國道一號、台74線，尖峰時段大塞車，台74線往高鐵匝道甚至下不去。江啓臣召集協調，中市交通局表示，將在烏日、南屯開闢聯外道路、區段徵收道路，增加高鐵周邊交通動線，盼中央新闢國道匝道、優化台74線匝道，降低交通衝擊。交通部表示將研議。

區段徵收 台鐵 彰化 李孟諺 林世賢 高鐵

延伸閱讀

交通部長捎喜訊 中科二林、二林精機水電限制解套有譜

台鐵彰化田中支線擬12月開工 李孟諺：助周邊發展潛能

視察台鐵田中支線 李孟諺：年底先期工程辦發包

彰化鐵路高架化卡關 市長向交通部長陳情「彰化不能再等」

相關新聞

高鐵彰化站 7月起每周增15班次

高鐵彰化站區交通不便，台鐵規畫田中支線串連。立法院交通委員會昨考察，總工程經費因原物料上漲、缺工等因素，增加19.74億...

掩埋場近飽和 中市陷垃圾危機

台灣垃圾去化成問題，環境部長彭啟明日前視察新竹縣垃圾掩埋場時，對垃圾堆積成山感到震驚。中市議員張芬郁說，垃圾山台中也有，...

廣角鏡／海蟾蜍入侵草屯 官民移除秀成果

世界百大入侵物種「海蟾蜍」3年前在南投草屯現蹤，繁殖力強、體型龐大，又具有毒性，可在1公尺外噴出毒液，甚至可毒死貓狗，分...

列車「班班有保全」車站出漏洞？ 中捷：最快速度支援

中捷5月21日發生乘客持刀隨機砍人事件後，採取「班班有保全」措施。但中捷員工質疑這「是把車站的保全挪移到列車上」，萬一車...

中捷車站保全遭疑不足 機動調派人力支援各站

中捷發生持刀攻擊事件後，列車加強隨車保全或警力，但有基層員工質疑，保全都調往列車，車站恐無人力因應。中捷公司今天表示，各...

不讓居民睡夢中被驚醒 西濱大甲、大安部分路段設隔音牆

台中市大安區、大甲區位在台61線西濱快速公路旁居民飽受噪音困擾，經立法委員蔡其昌爭取，今宣布交通部公路局已核定西濱快速公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。