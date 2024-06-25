帶網紅暢遊彰化影片獲好評 2國中生規劃新路線

中央社／ 彰化24日電

彰化彰安國中應屆畢業生阿家與小莊帶著網紅「孫女」暢遊彰化市13個景點影片點閱已破80萬；阿家說，景點都自己找的，怕介紹不完整才找小莊幫忙，未來會規劃新的行程。

網紅「孫女」日前推出影片，主題為2名國中生帶領暢遊彰化市13個景點，孫女在影片介紹中說明，原本只是要拍彰化冷門景點，意外在網路上認識2名熱情的彰化國中生，想不到國中生一出手就帶她遊彰化13個景點，還被請吃糯米炸跟麻糬。

影片推出後，點閱已突破80萬，不少網友在影片下方留言說，阿家跟小莊表現不像國中生；也有人說，沒想到彰化市還有這些好玩的地方。

阿家住在彰化市忠權社區，2人今天接受媒體聯訪時說，影片點閱率增加的速度超過預期，也很開心更多人知道彰化很好玩，他們也樂意當老師、同學的導遊暢遊彰化，但路線會和影片不一樣。

阿家說，帶孫女遊玩的路線主要是向外地人介紹彰化，但老師同學都是彰化人，他們會從彰化的歷史人文切入，初步規劃路線以八卦山為主軸，因為八卦山有很多歷史故事很精彩。

彰安國中校長林麗觀則指出，阿家與小莊都有自主學習習慣，而阿家曾在學校圖書館開展，展出他所蒐集的舊火車票，小莊曾參加科技創意實作競賽拿到銅牌，師長看到影片中2人表現，都引以為榮。

彰化 影片 景點

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