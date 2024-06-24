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中捷車站保全遭疑不足 機動調派人力支援各站

中央社／ 台中24日電
中捷發生持刀攻擊事件後，有基層員工質疑，保全都調往列車，車站恐無人力因應。對此，中捷公司表示，各站人力皆機動調派維持，若有異常皆可支援。記者黃仲裕／攝影
中捷發生持刀攻擊事件後，有基層員工質疑，保全都調往列車，車站恐無人力因應。對此，中捷公司表示，各站人力皆機動調派維持，若有異常皆可支援。記者黃仲裕／攝影

中捷發生持刀攻擊事件後，列車加強隨車保全或警力，但有基層員工質疑，保全都調往列車，車站恐無人力因應。中捷公司今天表示，各站人力皆機動調派維持，若有異常皆可支援。

自由時報報導，中捷發生持刀攻擊事件後，中捷公司與警方實施「班班有保全或捷警」，但中捷公司基層人員指出，車站的保全人力都被移轉至列車上，站務人員原先就不足，若遭遇突發事件，恐無人力因應，且公司發給員工防爆鋼叉及上一堂防身術的課程，根本難以應付歹徒。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，為加強保護旅客安全，中捷檢討保全人員勤務後，調整為兼具隨車守護及車站機動巡檢，讓保全發揮最大功能，列車上及車站內都有保全隨時注意旅客動態，若發生緊急事件可於第一時間因應。

中捷公司指出，各車站配置有值班站長、站務員、保全及清潔人員，均可服務旅客及處理異常事件，因應保全隨車守護勤務，公司已調派人力至車站機動支援，維持服務能量；若有異常狀況，列車上的保全也可於最短時間內下車至月台支援。

此外，捷運警察隊現階段針對捷運綠線，規劃3區域駐點兼小區域巡邏勤務，以便遇案時快速派警赴現場應處；另轄區分局巡邏每班次也規劃進入捷運站體守望10分鐘，以提升見警率。

捷運警察隊也在18處捷運站詢問處預置防暴鋼叉、戰術臂盾、長警棍及防護型噴霧器等防護用具，並協調警察局教官錄製相關防護用具操作教學影片，後續將於7、8月規劃4梯次教育訓練，提升中捷第一線人員自衛能力，及熟稔相關防護用具操作技巧。

人力 保全 台中捷運

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