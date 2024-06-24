不讓居民睡夢中被驚醒 西濱大甲、大安部分路段設隔音牆
台中市大安區、大甲區位在台61線西濱快速公路旁居民飽受噪音困擾，經立法委員蔡其昌爭取，今宣布交通部公路局已核定西濱快速公路大甲區及大安區部分路段增設隔音牆工程，總經費約1700萬元，預計10月即可完工，帶給鄉親安寧舒適的生活品質。
蔡其昌今邀集交通部公路局台中工務段段長陳俊彰、市議員施志昌、大甲區福德里長莊金波里長、大安區南埔里林恭里長、大安區南庄社區發展協會莊定家理事長等人前往勘查，並宣布此事。
他說，大甲、大安地區因西濱快速公路帶來便利的交通，但噪音也常困擾著民眾，所以他不斷的分段爭取環保噪音監測，有些路段可以達標的，過去十幾年來都爭取預算趕快讓隔音牆興建完成，有些在標準邊緣的，這幾年來也還是持續為民眾爭取。
蔡其昌說，因為海線算是比較鄉下的地方，社區長輩習慣早睡，產生的噪音讓老人家及小朋友常常驚醒，因此再度爭取交通部公路局編列1700萬的預算，讓監測噪音在標準邊緣，但事實上有迫切需要改善的路段施工，目前也已經發包完成，希望能改善擾民的噪音問題。
陳俊彰說，本次西濱快速公路隔音牆增設工程，將進行大甲區及大安區部分路段增設，預計10月就能完工。此次施工的路段都是在地居民長期反映噪音造成非常大困擾、確實有改善需求的，希望透過隔音牆增設工程完成，能夠降低公路系統所帶來的公害，帶給地方更好的居住環境。
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