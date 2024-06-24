交通部長捎喜訊 中科二林、二林精機水電限制解套有譜

立法院交通委員會彰化地區交通建設考察，今到二林鎮關心「東西向快速公路台76線延伸至二林、芳苑路段」工程進度，交通部長李孟諺提到台76線等交通建設完工後後，到中科二林園區、二林精密園區興辦工業和上班都便利，政府會想辦法解決園區的用水、用電的限制。

彰化縣政府屢向中央反映中科二林園區的用水、用電總量管制，導致目前園區不到一半土地設廠，不但AI、面板等高科技產業無法進駐，連一般廠商要投資設廠都需了解水量是否夠用，至於二林精密園區也因用水問題遲遲無法過關開放投資設廠，交通部長李孟諺今天一番話，是中央部會首度鬆口將為這兩園區的水電限制解套，二林精密園區也有望發展。

立法委員陳素月主持「東西向快速公路台76線延伸至二林、芳苑路段」工程進度的考察行程，公路局分局長陳文傑簡報相關工程更新進度，強調因應全球綠化減碳趨勢，台76線延伸至二林、芳苑路段的高架道路下方納入基地保水概念。

交通部長李孟諺肯定工程品質有「高鐵工程水準」，在沿海地區興建相關工程採RC工程比較不易生鏽，且高架道路下方兼具保水、生態、休憩等功能，友善當地居民，他希望做好76線延伸道路銜接一般道路等細節能順暢合理，別讓投入近200億元工程還引起民怨。

「想要富，先開路。」李孟諺說，便捷快速的交通對產業、經濟發展都有助，76線未來連接國一、國三，及改善後成為第三條高速公路的台61線，公路局正把新竹段與苗栗段的部分平面道路高架化，就能從南港大橋到曾文溪一路高架沒紅綠燈。

李孟諺表示，待台76線延伸至二林、芳苑路段完工，以後到中科二林園區、二林機密園區上下班會很方便，也較能吸引投資設廠，當然目前中科二林園區和二林精密園區都有水、電限制，發展還有進步空間，政府會想辦法解決水、電限制的問題。