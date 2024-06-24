台鐵彰化田中支線擬12月開工 李孟諺：助周邊發展潛能

立法院交通委員會今前往彰化考察交通建設，「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」田中支線預定10月公告招標、12月辦理開工，交通部長李孟諺說，田中支線串聯高鐵彰化站與台鐵田中站，有助提升周邊特定區發展潛能。

交委會今考察「台鐵田中支線細部設計進度」、「高鐵彰化站外增設汽機車停車空間規劃」，並現勘東西向快速公路台76線延伸至二林、芳苑路段工程進度更新說明等建設。

「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」田中支線由鐵道局代辧，鐵道局表示，今年5月16日同意基本設計成果，預定今年10月辦理先期工程（既有田中車站裝修）公告招標、12月辦理開工，相關設計、施工及監造作業正由台鐵公司、鐵道局及設計顧問辦理中。

李孟諺說，田中支線串聯高鐵彰化站與台鐵田中站，擴大雙鐵服務範圍，提升周邊特定區發展潛能。此外，本案工程計畫包含既有田中車站裝修，可都市縫合與改善市容，交通部將會全力協助推動計畫執行。

有關高鐵彰化站外增設汽機車停車空間規畫部分，李孟諺說，2025台灣設計展將在彰化縣辦理，將請彰化縣輔評估周邊縣有土地規劃闢建停車場的可行性；若縣有土地闢建停車場後仍不敷使用，將請鐵道局協調高鐵公司協助，針對地方需求研議評估出借高鐵橋下空間作為臨時停車場。

針對東西向快速公路台76線延伸至二林、芳苑路段工程進度，公路局說明，台76線延伸工程，第1標於2022年9月7日、第2標於今年1月28日開放通車，目前通車路段已達台76線與148縣道路口；第3標進度達73.13%、第4標進達26.97%均超前預定進度。

李孟諺表示，台76線延伸線完工後，將可串連國1、國3及台61線快速公路，建構彰化西南角完整的高、快速公路路網，除盼2026年如期如質完工，也提醒施工安全及品質、妥適規畫橋下空間利用，以使用代替管理。