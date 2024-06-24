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高美濕地拿仙女棒拍攝 中市府追查最高恐罰25萬

中央社／ 台中24日電
台中市高美溼地。照片／台中市政府提供
台中市高美溼地。照片／台中市政府提供

有民眾疑在高美溼地拿仙女棒搭配慢速攝影拍攝照片，作品上傳臉書。但高美濕地野生動物保護區，中市府表示，將調監視器追查，如有違反規定，依野保法最高處25萬元以下罰鍰。

有民眾在臉書（Facebook）私密攝影社團上傳照片，疑在高美濕地木棧道上使用仙女棒拍攝，此舉引來網友批評，因高美濕地為市府公告的野生動物保護區，有人批評是「不良示範」，還有網友說「在木棧道上玩仙女棒，招潮蟹惹到你嗎？」

對此，台中市農業局透過文字稿回應，正在調閱現場監視影片追查，如有違反相關管制規定，將依野生動物保育法處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

農業局指出，高美濕地經市府公告為野生動物保護區，依據高美野生動物保育區分區管制範圍暨相關管制事項規定，禁止破壞動植物棲地等行為，將請巡守人員加強巡查。

農業局呼籲，遊客造訪高美濕地時，務必遵守相關管制事項，共同維護保護區生態環境；如在現場發現違法行為，也可立即向現場巡守人員或電話向警察單位通報處理。

台中市 野生動物保護區 高美濕地

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