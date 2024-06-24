彰化鐵路高架化卡關 市長向交通部長陳情「彰化不能再等」

交通部長李孟諺今出席立法院交通委員會彰化地區交通建設考察，彰化市長林世賢到場遞交陳情書，要求交通部協助動推動彰化鐵路高架化，請中央提高配合經費，減輕地方負擔，增加建設執行可行性。

立法院交通委員會彰化地區交通建設考察，重點放在台鐵田中支線細部設計進度和施工期程，田中鎮長蕭淑芬提及田中車站高架化。台鐵彰化站高架化規畫多年還在紙上作業，市長林世賢今遞交陳情書，為彰化鐵路高架化及台中綠捷延伸彰化兩項重大工程請命，希望交通部長李孟諺盡速與縣政府協調，以了解地方執行困難從而協助解決，實因「彰化不能再等了」。

林世賢說，相較其它縣市獲重大交通建設而發展突飛猛晉，彰化原地踏步令人心急萬分，尤其彰化市被鐵路一切為二，兩側無法串連，彰化市鐵路高架化可行性評估雖獲行政院審查通過，但因台鐵檢修廠遷移等問題持續卡關，使高架化計畫有如登萬重山一般困難。

彰化市爭取鐵路高架化及台中綠捷延伸到彰化，兩案地方負擔經費170億元，林世賢請交通部考量彰化縣財政，酌予提高中央配合款以減輕地方負擔。

鐵道局長楊正君表示，彰化鐵路高架化因基地位置及彰化機務段移到花壇鄉等計畫沒建立共識，以致未有進展。台鐵局長杜微說，未來花壇機務段的規模大小還在規畫，台鐵會再協調。