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田中高鐵彰化站違停嚴重 中央地方都同意收費停車方案

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮高鐵彰化站的違停嚴重，鎮公所、縣政府和中央交通單位都同意整頓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮高鐵彰化站的違停嚴重，鎮公所、縣政府和中央交通單位都同意整頓。記者簡慧珍／攝影

立法院交通委員會今到彰化縣考察，交通部長李孟諺帶領交通團隊到場，彰化縣政府說明高鐵彰化站外增設汽機車停車空間規畫，尤其台灣設計展場設在田中高鐵彰化站，格外需要規畫停車空間；中央同意縣府提案，以提升民眾搭乘高鐵誘因。

立法委員李昆澤邀請交通部相關單位，彰化縣立委陳素月、立委謝衣鳯和田中鎮長蕭淑芬、高鐵彰化站長李元弼等人，都到田中高鐵彰化站視察交通建設，王縣長與李部長聽取台鐵田中支線細部設計進度、高鐵彰化站外增設汽機車停車空間規畫等議題。

縣政府交通處代理處長許俊宏簡報指出，經盤點高鐵彰化站周邊汽車停車位805席，機車位809席、大型遊覽車位12席，其中最大的是高鐵專用停車場提供汽車停車485席、機車487席，民眾習慣在廣停一、二、三免費亂停車，不進收費停車場，致使高鐵委外經營收費停車場停車率約三成。

他表示，縣政府明年10月10日至26日首次承辦台灣設計展，已規畫交通動線和高鐵彰化站停車空間，邀請鐵道局、高鐵公司研商利用站區南側的高鐵橋下開闢停車場但未取得共識，從高鐵彰化站自7月1日起增加15班次及台灣設計展之後將有常設展館兩方面考慮長期停車問題，希望站區南側能增闢停車空間，也會輔導田中鎮公所實施路邊和路外停車場收費。

交通部長李孟諺表示，鐵道局長楊正君和高鐵公司會協調規畫停車場，大家都在免費停車，但其它縣市高鐵站都有收費停車場，鐵道局可與相關單位研商如何合作改善收費停車問題。

縣長王惠美把握鐵道局機會向交通部長李孟諺爭取兩大專案，一是彰化縣具急迫性的停車場興建工程案，包括和美鎮糖友里衛福大樓旁地下停車場、彰化市平和國小建和分校地下停車場、和美鎮和美運動公園地下停車場，三案計畫工程總經費合計6億3500萬元，第二是台76線埔心交流道至員林30米園道北側，延伸至縣道137線道路新闢工程（C段），研議評估C段辦理必要性，請求中央協助補助可行性研究及環境差異分析評估經費650萬元。

停車場 李孟諺 王惠美 陳素月 高鐵

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