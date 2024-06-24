海蟾蜍入侵南投草屯 官民圍剿防堵逾2年成果曝光

世界百大入侵種「海蟾蜍」3年前在南投草屯現蹤，且有範圍擴張趨勢，林業署南投分署、水利署中水分署等，與發現地的御史社區、兩棲類保育志工團隊等串連，官民合作加強移除並宣導，使族群發現迄今逾2年，仍得以控制在草屯地區。

林業署南投分署指出，外來入侵種常因適應力強、繁殖力高、體型大等特性，在入侵非原生地區，對在地物種及環境造成威脅，其中「海蟾蜍」為世界百大入侵種，體型大於成人手掌且具毒性，噴出毒液距離可超過1米遠，犬貓誤食恐致死。

而對環境生態極具威脅性的海蟾蜍，先前在國內並未發現過野外個體，但在2021年11月獲報在草屯御史里一處菜園內現蹤，該分署與兩棲類志工、農業部生物多樣性研究所、縣府等相關單位，更串聯御史社區及在地居民擬定緊急移除策略。

林業署南投分署表示，移除海蟾蜍需長期調查與監測，透過社區人才與志工培訓讓居民認識海蟾蜍，並協助參與移除，當地社區更畫製繪本，具象化海蟾蜍資訊宣導推廣給學童及大眾，今年更將結合歌仔戲展演，吸引更多民眾加入移除行列。

經近年監測，海蟾蜍除了御史里，也在與中原、北勢2里交界處及鳥嘴潭人工湖區也發現其蹤跡，範圍雖有擴張趨勢，但在官民合作下，藉由公民科學的力量，加大移除力度，使該族群發現迄今逾2年，仍得以控制在草屯地區，相當不容易。