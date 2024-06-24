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新竹垃圾堆置多？ 台中民代喊「台中更多」：籲市府快解決

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里垃圾掩場深度約30公尺、10層樓高，一旁的黑色防水布是飽和臨界點。圖／張芬郁提供
台中市大里垃圾掩場深度約30公尺、10層樓高，一旁的黑色防水布是飽和臨界點。圖／張芬郁提供

環境部長彭啟明日前視察新竹縣垃圾掩埋場，對堆積如山的垃圾量感到震驚。台中市議員張芬郁今表示，若彭到大里垃圾掩埋場，看見堆置了30萬噸的垃圾應會更驚訝；她說，台中每天有287公噸垃圾無法處理，但全市掩埋場空間剩約10萬公噸，呼籲市長盧秀燕正視，年底焚化爐汰舊換新促參案招標絕不能跳票。

環保局長陳宏益說，9月烏日焚化廠因BOT期限20年結束收回，將限制外縣市建築廢棄物進廠；另文山焚化爐年底前將邀民間投資將舊爐換新，焚化量可從500噸上升到900噸；后里也將換新提高焚燒效率和焚化量。掩埋部分也會以垃圾再利用等方式減量，並做好覆蓋和掩埋。

張芬郁說，台中人口突破285萬人，卻無力解決垃圾增加問題。據環保局統計，台中市垃圾量每日約2340公噸，文山、烏日、后里焚化爐卻只能處理2053公噸，每日缺口287公噸，和去年缺口232公噸相較，垃圾量持續增加。

她說，為了解決無法焚燒的垃圾，環保局只好將垃圾堆置到大里、霧峰、文山、后里、清水等地的掩埋場，各處掩埋場已達臨界點拉警報。環保局長陳宏益曾透露全市掩埋場的空間容量約剩10萬噸，若以每天處理287公噸垃圾，1年就會飽和。

張芬郁指出，大里掩埋場原本只是調解焚化爐歲修時暫置垃圾，從2019年暫置2萬多噸，到現在30萬噸，環境部長彭啟明日前視察新竹縣竹東和新豐兩處掩埋場，看見竹東掩埋場5千噸和新豐22萬噸的天量垃圾感到震驚，若他看見大里掩埋場多達30萬噸，驚嚇度應該會破表。

她說，對於持續增加掩埋量，大里清潔隊嚴格覆蓋處理後的底渣廢料，避免沼氣引發公安問題及地下水和空氣汙染，但隨著天氣炎熱，整座垃圾山瀰漫酸臭味，環保局年年講要去化，卻變成年年增加「只進不出」，對大里居民無法交待。

台中市議員張芬郁指大里垃圾掩埋場埋30萬噸垃圾，所站之處都是垃圾。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁指大里垃圾掩埋場埋30萬噸垃圾，所站之處都是垃圾。圖／張芬郁提供

台中市 后里 彭啟明 新竹 焚化爐 環保局長

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