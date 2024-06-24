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台中后里中社花市引千株波波草 綠色球海如「抹茶丸子」

中央社／ 台中24日電
台中市后里區中社觀光花市打造波波草觀賞區，今年引進2400株種植，首波400株先上陣，在園區中分3區展示，目前為最佳觀賞期，吸引遊客造訪。圖／中央社
台中市后里區中社觀光花市打造波波草觀賞區，今年引進2400株種植，首波400株先上陣，在園區中分3區展示，目前為最佳觀賞期，吸引遊客造訪。圖／中央社

台中市后里區中社觀光花市今年引進2400株波波草，將輪番在花田中綻放，首波400株上陣，毛茸茸的綠色球海宛如「抹茶丸子」，吸引遊客合影，波波草觀賞期可至10月，現正是最佳觀賞期。

天氣炎熱，中社觀光花市在花田中打造波波草觀賞區，近期正值盛開時節，豔陽下一株株圓滾滾的綠色草球，搭配火炎山、藍天、白雲等，景色美得像一幅畫，許多遊客慕名前來，另有紅色的火球花也相當吸睛。

中社花市負責人賴啟文表示，波波草學名「地膚草」，又稱掃帚草、波波球、掃帚菜、掃帚苗，為藜科地膚屬，1年生草本植物，今年引進2400株種植，首波400株先上陣，在園區中分3區展示。

賴啟文說，波波草夏季如松柏般翠綠，冬季溫度下降葉子也會轉紅，不用修剪就能長出圓圓的錐狀球形，十分可愛、療癒，觀賞期可至10月，目前波波草長得蓬鬆是最佳觀賞期。暑假即將來臨，歡迎民眾一起來欣賞波波草。

中社花市場長陳月香表示，國境開放後，遊客已慢慢恢復，但受到0403花蓮地震影響，5月份許多團客取消花東行轉往西部旅遊，但因餘震不斷，不少團客紛紛取消行程，目前來賞花的以散客居多。

台中市 后里 綠色 花田 賞花

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