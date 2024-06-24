高鐵彰化站增15班次 台鐵新田中站支線工程定案、經費暴增19億元

高鐵彰化站自7月1日起增班15班次，台鐵田中支線細部設計進度和施工期程也拍板定案，今立法院交通委員會彰化地區交通建設考察，鐵道局長楊正君表示，先期工程今年12月底前決標開工，主體工程2026年10月決標開工，受原物料上漲及缺工、缺料等因素影響，工程款增加19.74億元。交通部長李孟諺當場交代盡速提報修正計畫給內政部核定。

田中高鐵站搭乘人口多為員林以南、雲林以北和南投縣民，台鐵局規畫興建田中支線蓋台鐵新田中站，連接台鐵舊田中站。立法委員陳素月今舉辦立法院交通委員會彰化地區交通建設考察，交通部、台鐵局、鐵道局、公路局等首長回應地方民意。

鐵道局中部工程分局長劉雲生說明台鐵田中支線細部設計進度和施工期程，將新建新田中高架車站、改善既有田中車站廣場，連同3.14公里路線、1.53公里橋梁和路堤、機電工程，需29.55億元，基礎建設計畫今年5月核定，先期工程今年12月底前決標開工，主體工程2026年10月決標開工，高鐵彰化站和新田中站之間會有連通空橋。

劉雲生說，受到近期物價上漲及缺工、缺料的影響，台鐵田中支線細部設計的基本設計為工程費約41.09億元，比原本約21.36億元增加19.74億元，台鐵公司已依程序辦理修正計畫作業。

田中鎮長蕭淑芬爭取興建台鐵高架化，並指出田中鎮復興路口、員集路口的鐵路平交道每逢上下班時間維壅塞，成為市區交通瓶頸，如果高架化可有效疏解，希望鐵道局先興建田中火車站高架工程，且未來新田中站體下方開放空間能給鎮公所舉辦活動。

立法委員謝衣鳯也建議，改善鐵路和公路的交會平面交通瓶頸，鐵道局應與地方溝通，以不影響平常行車效率為原則。鐵道局長楊正君說，會調整火車班表讓會車時間降低影響道路通行。